Git-Client: Tower 3 for Windows mit einfacherer Bedienung durch Quick Actions

Die SaaS.group (fournova Software) hat ein neues Major Release ihres Git-Clients für Windows vorgelegt. Tower 3 for Windows wurde nicht nur optisch komplett überarbeitet, mit neuen Farben, Icons und einem Dark Mode, sondern auch bei der Performance verspricht das Entwicklungsteam laut Blogbeitrag einen deutlichen Zuwachs. Darüber hinaus soll die neue Quick-Actions-Funktion zu einfacherer Bedienung und mehr Produktivität beitragen.

Anders als die regelmäßig aktualisierte macOS-Version des Git-Clients – Tower 7 for Mac erschien zur Jahresmitte – hat sich das Tower-Team mit der Windows-Variante etwas mehr Zeit gelassen. Nachdem Tower 1 for Windows zuletzt 2018 aktualisiert wurde, steht ab sofort Version 3.0 zum Download bereit. Laut Ankündigung im Tower-Blog habe das Entwicklungsteam den Git-Client genauestens unter die Lupe genommen, um ein Release an den Start bringen zu können, das nicht nur eine frische Optik bietet, sondern auch spürbar mehr Leistung und Produktivität.

Bereits die Installation von Tower 3 for Windows soll deutlich schneller gelingen. Beim Start des Git-Clients offenbart die Oberfläche neue Farben, Symbole und Abstände, die zu besserer Übersichtlichkeit beitragen sollen. Darüber hinaus folgt das Tower-Team mit einem neuen Dark Theme dem allgemeinen Trend.

Schnell, schneller, Quick Actions

Der dunkle Modus lässt sich wahlweise in den Einstellungen oder über die ebenfalls neuen Quick Actions aktivieren. Über die Tastenkombination ALT + SHIFT + A eröffnet dieses Feature raschen Zugriff auf zahlreiche Aktionen wie das Navigieren durch Verzeichnisse oder den Wechsel eines Nutzerprofils. Entwicklerinnen und Entwickler können somit viele wiederkehrende Aufgaben schneller umsetzen und auch den Entwicklungsstand einzelner Dateien überprüfen.

Die neuen Quick Actions stehen auf Tastendruck parat. (Bild: git-tower.com)

Die überarbeitete Suchfunktion in Tower 3 for Windows verspricht zudem schnellere und aussagekräftigere Ergebnisse beim Durchforsten von Commit Message, Autoren, Committern und Dateien.

Einen Überblick aller Neuerungen im Major Release des Git-Clients listet der Tower-Blog auf. Alle Details fassen die Release Notes auf der Website zusammen. Tower 3 for Windows steht dort auch ab sofort zum Download parat. Die Software lässt sich bis zu 30 Tage lang kostenlos testen.

(map)