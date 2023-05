Git in MySQL: Dolt Version 1.0 ist da

Mit Version 1.0 erreicht das versionierte MySQL-Replikat Dolt die offizielle Veröffentlichung. Dolt ist eine SQL-Datenbank inspiriert von Git, die Befehle wie fork , clone , branch , merge , push und pull versteht und auf Tabellen anwendet. Version 1.0 kommt mit Vorwärts-Kompatibilität beim Speichern, verbesserter Performance in Produktion, verbesserter MySQL-Kompatibilität und einem stabilen Git-CLI für SQL. Dolt soll sich laut Entwickler als Drop-in-Ersatz für existierende MySQL- und MariaDB-Datenbanken eignen.

Die Architektur

Die aktiven Nutzer verwenden Dolt derzeit laut Entwickler als OLTP-Datenbank hinter Anwendungen, wobei Dolt eine ähnliche Rolle erfüllt wie MySQL oder PostgreSQL. Auf der Client-Seite setzt Dolt auf MySQL, während die Serverseite auf den Projekten Noms, go-mysql-server und Vitess aufsetzt. Noms war ein Projekt, dass die Datenablage mit Git-Befehlen kompatibel gemacht hat und 2021 eingestellt wurde. Laut dem archivierten Repo lebt das Projekt in Dolt weiter. go-mysql-server ist eine in Golang eingebettete SQL-Engine. Das Dolt-Team hat ihren Fork des 2018 eingestellten Original-Projekts um Trigger, Check Constraints, Zeichensätze und Kollation erweitert. Für SQL-Parsing und -Serving nutzt Dolt eine abgewandelte Version von Vitess.

Das soll Version 1.0 können

Mit Version 1.0 wollen die Entwickler ursprüngliche Leistungseinbußen von Noms ausgebügelt haben. Dolt ist jetzt als OLTP-Datenbank ausgerichtet und unterstützt AKID-Transaktionen. Für das Release wollen die Entwickler insgesamt an der Performance geschraubt haben, sodass Dolt mittlerweile nur noch 1,9-mal langsamer ist als reines MySQL: 1,3-mal beim Schreiben und 2,3-mal beim Lesen. Das relativiert das Team damit, dass MySQL normalerweise Antwortzeiten von 0 bis 10 Millisekunden bietet, sodass die Verzögerungen in Dolt kaum auffallen sollen. In Sachen Kompatibilität mit MySQL erreicht Dolt Version 1.0 bei Benchmarks laut Hersteller einen Wert von 99,87 Prozent. Zum Schluss bietet das Release nun die stabile Version des Dolt Command Line Interfaces, das sich exakt wie ein Git-CLI verhalten soll. Aufgrund der Änderungen am Speicherformat und am CLI ist der Major Release nicht rückwärts kompatibel.

Weitere Informationen zur Version 1.0 finden sich im Blog von Dolt und im GitHub-Release.

(pst)