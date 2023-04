GitHub Accelerator: Starthilfe für die Open-Source-Projekte

Der Versionsverwaltungsdienst GitHub engagiert sich bereits seit ein paar Jahren in der finanziellen Unterstützung von Entwicklerinnen und Entwicklern in der Open-Source-Community. Ergänzend zu dem individuellen Förderprogramm GitHub Sponsors hat das Unternehmen eine weitere Initiative gestartet, die auch Open-Source-Projekten zu einer ökonomisch tragfähigen Basis verhelfen soll: GitHub Accelerator. Die ersten nun vorgestellten 20 Projekte aus 16 Ländern – darunter auch Deutschland – profitieren bereits von der Unterstützung.

Mit Open Source auch Geld verdienen

Das offiziell im November vergangenen Jahres angekündigte Programm GitHub Accelerator richtet sich an Open-Source-Projekte und -Maintainer, die auf der Basis ihres Entwicklungskonzeptes ein dauerhaft tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen wollen. Im Rahmen von GitHub Accelerator erwartet Bewerberinnen und Bewerber nicht nur eine Startfinanzierung in Höhe von 20.000 US-Dollar, sondern auch ein auf zehn Wochen angelegtes Programm, in dem sie von erfahrenen Open-Source-Führungskräften Anleitung erhalten und in Workshops lernen, wie sich ein nachhaltiges Geschäftsmodell umsetzen lässt.

Für die am 17. April 2023 startende erste Runde des Accelerator-Programms hat das achtköpfige Auswahlkomitee aus über 1000 Bewerbungen 20 Projekte mit insgesamt 32 Mitwirkenden ausgewählt. Die Projekte widmen sich den unterschiedlichsten Themenfeldern, von Tools und Frameworks für die Webentwicklung über Librarys und Terminal-Emulatoren bis zu CAD-Werkzeugen für das Mode-Design. Eine vollständige Übersicht mit Links zu den 20 Projekten findet sich in der Ankündigung im GitHub-Blog.

Businessstrategien entwerfen und umsetzen

Gemeinsam mit dem GitHub-Accelerator-Team werden die ausgewählten Projekte in den nächsten Wochen eine Businessstrategie erarbeiten. Neben der fortlaufenden Arbeit am Code stehen dabei vor allem Themen wie Governance und die Lizenzierung von Open Source auf der Agenda. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden grundlegende Fähigkeiten, die ihnen helfen, ihre Projekte auf sichere Beine zu stellen – darunter, wie sie Finanzierungsziele definieren, Sponsoren gewinnen, Partnerschaften eingehen und sich auf schwierige Gespräche vorbereiten können.

Die bei der Arbeit mit den ersten 20 Projekten gesammelten Erfahrungen will GitHub am Ende in die Weiterentwicklung des Accelerator-Programms einfließen lassen, damit noch mehr Open-Source-Projekte profitieren können. Weitergehende Informationen zu GitHub Accelerator liefern die Ankündigung vom November 2022 sowie der Blogbeitrag mit der Vorstellung der ersten 20 Projekte. Microsoft unterstützt das Programm mit seinem M12 GitHub Fund, der eine Investitionssumme von 10 Millionen US-Dollar bereitstellt.

(map)