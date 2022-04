GitHub Desktop 3.0 konzentriert sich auf wichtige Benachrichtigungen

GitHub hat Version 3.0 seines Desktop-Werkzeugs zum Verwalten von Git-Repositorys veröffentlicht. Das Meilenstein-Release soll Git-Operationen umfassender unterstützen, den Status von Pull-Request-Checks anzeigen und sich bei Benachrichtigungen auf das Wesentliche beschränken. Das Open-Source-Projekt GitHub Desktop, das im Jahr 2017 in Version 1.0 erschien, umfasst inzwischen über 32.000 Commits und 4.600 Pull Requests.

Tiefere Einsichten und mehr Übersicht

GitHub Desktop 3.0 bietet Einsichten in Pull-Request-Checks, mit denen sich überprüfen lässt, ob der Code produktionsreif ist. Ein Klick auf den Badge einer Pull-Request-Nummer zeigt dessen Checks und Jobs, um mögliche Probleme nach einem fehlgeschlagenen Check aufzudecken. Auch das erneute Ausführen eines Checks ist möglich, was auch fehlgeschlagene oder individuelle GitHub-Actions-Checks einschließt. Diese partiellen Neuausführungen (Partial Re-Runs) in GitHub Actions sind seit März verfügbar.

Zu mehr Übersicht sollen High-Signal Notifications für Pull Requests beitragen: Anstatt Entwickler über jedes Event in jedem ihrer Repositorys zu informieren, sollen sich Benachrichtigungen in der neuen Version auf wichtige Änderungen im derzeit bearbeiteten Repository beschränken.

Neue Dialogfenster für Pull Requests

Zu den wichtigen Benachrichtigungen zählt in GitHub Desktop 3.0, wenn ein Pull-Request-Check fehlschlägt. Die Information darüber soll helfen, Ungereimtheiten unverzüglich aufzudecken, bevor etwa ein anderes Teammitglied mit der Code-Review einer Änderung beginnt. Ein fehlgeschlagener Pull-Request-Check führt zum Erscheinen einer Desktop-Benachrichtigung. Ein Klick auf diese Benachrichtigung bringt Entwickler zu einem Dialog, der weitere Informationen anzeigt und ein einfaches Wechseln in den betroffenen Branch oder ein erneutes Ausführen des Checks ermöglicht.

Ein Dialog zeigt an, wenn Checks eines Pull Request fehlgeschlagen sind. (Bild: Microsoft)

Auch die Review eines eigenen Pull Request durch andere löst in GitHub Desktop nun eine Benachrichtigung aus. In dieser ist zu sehen, ob eine Entwicklerin oder ein Entwickler Änderungen angefragt oder Vorschläge angebracht hat. Ein Klick führt auch hier zu einem Dialog, der ein schnelles Wechseln in den betreffenden Branch erlaubt.

Vorgeschlagene Änderungen an einem Pull Request erscheinen in einem weiteren Dialog. (Bild: Microsoft)

Wenn alle Bearbeiter mit den Änderungen zufrieden sind, erscheint eine weitere Benachrichtigung – dem Mergen des Pull Request auf GitHub steht dann nichts mehr im Wege.

Die Änderungen sind angenommen und der Merge des Pull Request kann erfolgen. (Bild: Microsoft)

Installation und Kompatibilität

GitHub Desktop steht als Open Source zum Download für Windows und macOS bereit. Seit dem letzten Release kann der Desktop-Client auch mit Apple-Silicon-Endgeräten mit M1-Chip umgehen. Ein Beta-Channel ist ebenfalls verfügbar.

Alle Neuerungen in Version 3.0 können Interessierte in einem GitHub-Blogeintrag nachlesen.

(mai)