GitHub: Release Candidate für Enterprise Server 3.4 bringt Reusable Workflows

Der Release Candidate für GitHub Enterprise Server 3.4 ist erschienen. GitHub versieht seinen Enterprise-Dienst darin mit einigen Neuerungen, die ein schnelleres Arbeiten ermöglichen sollen. Dazu zählen wiederverwendbare Workflows für GitHub Actions und Automatisierungen.

Seit GitHub Enterprise Server 3.0 erscheint für jede neue Version des Dienstes mindestens ein Release Candidate, der bereits alle Features enthält. Für den Einsatz in der Produktion sind die Release Candidates nicht geeignet und sollten daher in einer Test- oder Staging-Umgebung laufen.

Schneller und standardisierter

Das Feature Reusable Workflows in GitHub Actions hat bereits im November den Beta-Status verlassen und gilt seitdem als stabil. Damit lässt sich ein bestehender Workflow über Repositorys hinweg referenzieren, anstatt ihn wie zuvor kopieren und einfügen zu müssen. Im Release Candidate für Version 3.4 des GitHub Enterprise Server ist das Feature nun ebenfalls an Bord, was der Standardisierung und Compliance im Unternehmen zugutekommen soll. Beispielsweise sei es denkbar, dass ein Unternehmen eine zentral verwaltete Bibliothek mit wiederverwendbaren Workflows erstellt.

Als weitere zeitsparende Maßnahme ist die automatische Generierung von Release Notes in GitHub Enterprise Server 3.4 RC verfügbar. Die so erstellten Release Notes enthalten eine Zusammenfassung aller Pull Requests, die in das Release eingeflossen sind.

Weitere Neuerungen

GitHub Enterprise Server lässt seine Anwender flexibel wählen, ob Reviews nötig sind: Sie können festlegen, ob Pull Requests und Review Approvals jeweils erforderlich sind oder nicht, um einen Branch zu schützen. Bisher waren diese Optionen nicht separat an- und abwählbar.

Im GitHub Enterprise Server 3.4 Release Candidate sind das Erfordern von Pull Requests und das Erfordern von Review Approvals getrennte Optionen. (Bild: Microsoft)

Zudem ist Dependabot im Release Candidate für Version 3.4 zur öffentlichen Beta aufgestiegen. Das Werkzeug scannt Repositorys nach Abhängigkeiten und gibt Sicherheitswarnungen aus. Erst kürzlich erhielt Dependabot ein Update für aussagekräftigere Alerts.

Alle weiteren Details zum neuen Release Candidate hält der GitHub-Blog bereit.

(mai)