GitHub setzt mit Release Candidate für Enterprise Server 3.0 auf mehr Sicherheit

GitHub hat den ersten Release Candidate für Enterprise Server 3.0 veröffentlicht. Das Update erneuert die technische Grundlage des kostenpflichtigen Servers und containerisiert ihn. Von dieser grundlegenden Änderung der Architektur erhoffen sich die Verantwortlichen eine flexiblere Verwaltung und größere Skalierbarkeit. Darüber hinaus bringt der Release Candidate zahlreiche Funktionen, die bisher lediglich der Cloud-Variante vorbehalten waren – darunter das CI/CD-Tool GitHub Actions und GitHub Packages als Paket-Repositories.

GitHub Actions und Packages

Für Kunden bringt das Update, das laut Ankündigungsbeitrag bisher die größten Veränderungen beinhaltet, sämtliche Funktionen der GitHub Actions und Packages. Bereits die Beta-Version 2.2. des Servers hielt eine begrenzte Anzahl an GitHub Actions und Packages bereit. Der Release Candidate 3.0 erweitert diese Funktionen. Beispielsweise lassen sich Workflows durch Ereignisse wie das Erstellen eines Issues, eines neuen Releases oder das Öffnen eines Pull Requests auslösen. So sollen Entwicklerinnen und Entwickler GitHub-Deployments einfacher automatisieren und anpassen können. Via GitHub Connect erhalten sie zudem Zugriff auf mehr als 6.700 Actions im GitHub Marketplace, die bereits von Partnern des Code-Hosters und der Community geschrieben wurden.

Auch in Bezug auf die Sicherheit hat sich etwas getan: Das Update bringt zwei neue Funktionen für GitHub Advanced Security, die für Unternehmen interessant sein könnten. Mit Code Scanning erhalten Kunden die Möglichkeit Pull Requests mit CodeQL auf bekannte Schwachstellen zu prüfen. Secret Scanning (Beta) soll Credentials im Code erkennen, bevor sie in die Produktion gelangen.

Mit der Funktion Secret Scanning (Beta) lassen sich Credentials im Code erkennen, bevor sie in die Produktion gelangen. (Bild: https://github.blog/2021-01-15-github-enterprise-server-3-0-is-here/)

GitHub Mobile nun auch für Enterprise Server

GitHub Mobile steht nun auch für den kostenpflichtigen Server (3.0) zur Verfügung. Mit der App lassen sich Projekte auch über das Mobilgerät im Blick behalten. Entwickler können von unterwegs Benachrichtigungen und Issues verwalten sowie Pull Requests prüfen und zusammenführen. Die App ist sowohl als Android-, iPhone- und iPad-App verfügbar.

Nähere Information zu GitHub Enterprise 3.0 RC finden sich in den Release Notes. Eine kostenlose Testversion des sonst kostenpflichtigen Servers sowie der Release Candidate stehen über die offizielle Webseite zu GitHub Enterprise zum Download bereit.

(mdo)