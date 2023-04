GitLab 15.11 öffnet das Beta-Programm für Code Suggestions

Im April-Update mit der Versionsnummer 15.11 öffnet GitLab das bislang geschlossene Beta-Programm für das KI-Feature Code Suggestions. Zu den weiteren über 100 Neuerungen zählt die Möglichkeit, eine Downstream-Pipeline erneut auszuführen, ohne zugleich auch die Upstream-Pipeline ausführen zu müssen. Die Web-IDE liegt weiterhin als Beta vor, gilt in Version 15.11 für selbstverwaltete GitLab-Editionen jedoch nun als Standard.

Künstliche Intelligenz hilft beim Coden

Wer GitLab SaaS (Software as a Service) in der Premium- oder Ultimate-Edition verwendet, kann nun das Beta-Feature Code Suggestions nutzen, das in Version 15.9 zunächst in einem geschlossenen Beta-Programm für Ultimate-User eingeführt worden war. Wie GitLab betont, ist das Feature während der Beta-Phase für Premium- und Ultimate-User kostenfrei. Zum Release von Version 15.9 hatte GitLab bekanntgegeben, dass sich das Feature an Ultimate-User richtet. Es lässt sich von Gruppenadmins mit einer neuen Einstellung auf dem Gruppenlevel festlegen.

Code Suggestions bietet – in Abhängigkeit vom jeweiligen Prompt – komplette Code Snippets wie das Erstellen von Funktionen oder die Vervollständigung einer Zeile. Zum Annehmen eines Vorschlags drücken Entwicklerinnen und Entwickler die Tab-Taste. Da sich das Feature derzeit in der Beta-Phase befindet, weist das GitLab-Team darauf hin, dass die Ergebnisse unvollständig oder unsicher sein können.

Das KI-Feature Code Suggestions schlägt Code vor, der sich per Tab-Taste annehmen lässt. (Bild: GitLab)

Web-IDE (Beta) wird zum Standard

In den selbstverwalteten GitLab-Editionen Free, Premium und Ultimate ist die als Beta vorliegende Web-IDE zum Standard-Editor geworden. Wer das nicht möchte, kann das in den User-Einstellungen ändern. Die Web-IDE soll gegenüber dem Web-basierten Code-Editor eine deutliche Performancesteigerung bieten und war zwar bereits seit GitLab 15.7 vorhanden, verbarg sich jedoch hinter einem Feature Flag.

Alle weiteren Details zum April-Update bietet der GitLab-Blog.

