GitLab 15.9 startet geschlossene Beta für KI-gestützte Codevorschläge

Das monatliche GitLab-Release ist pünktlich erschienen. Die Februar-Version 15.9 erweitert für Ultimate-User die Rollenberechtigungen für Gastnutzer und hat ein geschlossenes Beta-Programm zur Codevervollständigung mit KI-Unterstützung gestartet. Interessierte Ultimate-User können sich für die Teilnahme bewerben. Insgesamt finden sich in der neuen GitLab-Version mehr als 105 Änderungen.

Ultimate-Features: KI-Unterstützung und Gastzugriff

In einem geschlossenen Beta-Programm erhalten GitLab-Nutzer Vorschläge für eine automatische Codevervollständigung unter Verwendung der Visual-Studio-Code-Erweiterung GitLab Workflow. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erscheinen dann Codevorschläge, die unter anderem APIs und Frameworks betreffen und den Kontext berücksichtigen sollen. In Zukunft soll die Funktion für beliebige externe Entwicklungsumgebungen und Terminals für Ultimate-Nutzer in der SaaS-Variante (Software as a Service) verfügbar sein.

In einem geschlossenen Beta-Programm zeigt GitLab mithilfe der VS-Code-Erweiterung GitLab Workflow KI-gestützte Codevorschläge an. (Bild: GitLab)

Während des Codens erhalten Nutzer vom jeweiligen Prompt ausgehend entweder Vorschläge für komplette Code-Snippets wie etwa das Generieren von Funktionen oder für eine Vervollständigung der Codezeile. Mittels Tab-Taste lassen sich die Vorschläge annehmen. Interessierte Ultimate-User der SaaS-Version können ein Online-Formular ausfüllen, um sich für eine Teilnahme an dem geschlossenen Beta-Programm zu qualifizieren.

Zudem steht für Nutzerinnen und Nutzer sowohl der SaaS- als auch der selbstverwalteten Ultimate-Edition von GitLab ein weiteres neues Feature bereit: Mit einer Gastrolle haben sie nun die Berechtigung, ein privates Repository zu betrachten, sofern dessen Admin ihnen den Zugriff gestattet hat. Dazu ist es nötig, dass ein Admin eine neue Rolle erstellt und diese den Nutzern zuweist. Bisher war es Gästen nicht möglich, den Code in privaten Projekten einzusehen.

Gezielte Benachrichtigungen via Slack

Zu den Neuerungen für alle SaaS-User – in den Editionen Free, Premium oder Ultimate – zählt eine erweiterte Anbindung an Slack. Die App "GitLab for Slack" soll den neuen Ort darstellen, um Benachrichtigungen von GitLab an den Slack-Workspace zu verwalten. Wie die Dokumentation zeigt, lässt sich genau festlegen, welche Slack-Channel eine Benachrichtigung zu ausgewählten Änderungen wie Merge-Request-Änderungen, Push-Events oder Issue-Änderungen erhalten sollen.

Alle weiteren Details zu GitLab 15.9 lassen sich der Ankündigung im GitLab-Blog entnehmen.

(mai)