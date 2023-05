GitLab 16.0 stellt KI-gestütztes Coding kostenfrei bereit

Das GitLab-Team hat das Mai-Update der Softwareentwickungsplattform veröffentlicht. Das Major Release GitLab 16.0 bringt über 55 Neuerungen und widmet sich erneut den KI-gestützten Codevorschlägen, die im vorigen Release die offene Beta-Phase erreichten. Nun können auch Nutzerinnen und Nutzer der kostenfreien Edition von GitLab.com das Feature verwenden. Daneben hat das Value Streams Dashboard für Einblicke in Metriken die allgemeine Verfügbarkeit erreicht und es lassen sich neue GitLab SaaS Runner für Linux und Apple Silicon verwenden.

Beta für Code Suggestions ist sprachgewandter und kostenfrei

KI-gestützte Codevorschläge unter der Bezeichnung Code Suggestions sind seit Version 15.9 für GitLabs SaaS-Variante (Software-as-a-Service) verfügbar. GitLab kann damit in Abhängigkeit vom jeweiligen Prompt sowohl komplette Code Snippets anbieten als auch eine Zeile vervollständigen oder eine Funktion erstellen. Vorschläge lassen sich mittels Tab-Taste annehmen.

Zunächst nur Ultimate-Usern in einem geschlossenen Beta-Programm vorbehalten, machte Version 15.11 das Beta-Programm auch für Premium-User zugänglich. Nun geht GitLab erneut einen Schritt weiter und lässt auch User der kostenfreien SaaS-Edition am Beta-Feature teilhaben. Dabei erklärt GitLab explizit, dass dies während der Beta-Phase gelte. Zudem kann Code Suggestions nun mit weiteren Programmiersprachen umgehen und umfasst somit 13 Sprachen: C/C++, C#, Go, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Rust, Scala, Kotlin und TypeScript.

Ein dedizierter Blogeintrag bietet weitere Details zu dem neuen Feature. Demnach soll Code Suggestions die Sicherheit eingegebenen Sourcecodes innerhalb von GitLabs Enterprise-Cloud-Infrastruktur schützen und ihn nicht in Form von Trainingsdaten verwenden. Wer die zusätzlichen Arbeiten GitLabs zur Integration von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning nachverfolgen möchte, wird in einem weiteren Blogeintrag fündig.

Value Streams Dashboard und beschleunigter SaaS-Runner

Daneben hat das GitLab-Team auch weitere Features vorangetrieben. Beispielsweise hat das Value Streams Dashboard die allgemeine Verfügbarkeit erreicht und steht somit für Ultimate-User von GitLab.com als auch von selbstverwalteten GitLab-Instanzen bereit. Das Dashboard soll strategische Einblicke in die Metriken des Lebenszyklus der Softwareentwicklung bieten, um Entscheidungsträger beim Identifizieren von Trends zu unterstützen.

Das Value Streams Dashboard zeigt Metriken des Softwarelebenszyklus. (Bild: GitLab)

Für Nutzerinnen und Nutzer aller SaaS-Versionen hat GitLab sowohl vCPU als auch RAM für alle GitLab SaaS Runner unter Linux verdoppelt – was zu beschleunigten Pipelines und erhöhter Produktivität führen soll. Premium- und Ultimate-User der SaaS-Variante können zudem GPU-aktivierte SaaS Runner unter Linux verwenden, was besonders Data Scientists mit rechenintensiven Workloads zugutekommen soll. In einer Beta-Variante stehen nun auch GitLab SaaS Runner für Apple Silicon (M1) für Premium- und Ultimate-User bereit, die einen deutlichen Performancevorteil bieten sollen.

Pünktliche Hauptversion

GitLab folgt der semantischen Versionierung, weshalb Version 16.0 ein Major Release darstellt. Zudem entspricht das aktuelle Release dem GitLab-Releasezyklus, demzufolge jedes Jahr im Mai ein neues Major Release erscheint. Monatlich erscheint eine neue Minor-Version, während Patch-Updates nach Bedarf erfolgen.

Alle Highlights in Version 16.0 beschreibt der GitLab-Blog im Detail.

(mai)