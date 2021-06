GitLab will DevOps durch Machine Learning stärker automatisieren

Die Betreiber der Versionsverwaltungsplattform GitLab haben die Übernahme von UnReview bekannt gegeben. Die dahinterstehende Technik nutzt Machine Learning, um Softwareentwicklungsprojekte zu durchleuchten und beispielsweise die für Code-Reviews am besten geeigneten Reviewer vorzuschlagen. Nach Aussage von GitLab-CTO Eric Johnson markiert die Akquisition den ersten Schritt zur Integration von "Applied Machine Learning for DevOps" auf der Plattform.

Reviewer schneller finden

UnReview sammelt die in Repositorien auf GitLab – oder auch GitHub beziehungsweise Bitbucket – vorliegenden Informationen aus Pull Requests (PR) und Commits sowie von beteiligten Autoren und Reviewern. Die so ermittelten Daten bereinigt das System, führt sie zusammen und speichert sie für die durch maschinelles Lernen gestützte Analyse. Auf Basis der trainierten ML-Modelle können Entwicklerinnen und Entwickler dann Empfehlungen für Reviewer ermitteln, beispielsweise anhand von PRs aus ihrem Projekt. Der von UnReview bereitgestellte Netzwerkgraph erlaubt dabei einen Abgleich der Vorschläge mit den tatsächlichen Projektdaten.

Dass der Einsatz künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning im Dev(Sec)Ops-Umfeld insbesondere als Grundstein für ein automatisiertes Testen von Software immer stärker in den Vordergrund rückt, ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus dem erst kürzlich veröffentlichten GitLabs DevSecOps Survey 2021. Demnach haben sich die Deployment-Zyklen von Sourcecode im Beobachtungszeitraum verdoppelt – auch angeheizt durch die Pandemie. Eine stärkere Automatisierung in sämtlichen Phasen der Softwareentwicklung sei daher unumgänglich.

Automatisierung der DevSecOps-Prozesskette mit ML

GitLab treibt diesen Prozess mit "Applied Machine Learning for DevOps" gezielt voran, in dessen Rahmen UnReview vor allem auch die Dev-Phasen "Verwalten" (Manage), "Planen" (Plan) und "Erstellen" (Create) weiter optimieren soll. Darüber hinaus sollen weitere Bereiche in der DevOps-Prozesskette erschlossen werden – beispielsweise um Data-Teams den Weg von DataOps über MLOps bis hin zu ModelOps zu ebnen.

Weitere Informationen zur Übernahme von UnReview und der GitLab-Strategie finden sich in der offiziellen Ankündigung. Die UnReview-Technik soll bis Ende des Jahres in GitLabs' SaaS-Version von Code Review vollständig integriert sein. Details zum Fortschritt der Integration lassen sich bis dahin im zugehörigen GitLab Epic nachverfolgen.

