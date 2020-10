"Give with Bing": Microsoft erweitert Belohnungssystem für seine Suchmaschine

Microsoft weitet sein Belohnungssystem namens "Microsoft Rewards" aus und will damit gute Zwecke unterstützen. Bisher konnte man durch die Nutzung von Bing Punkte sammeln, die in Prämien, Gewinnspiele und Geschenkkarten umwandelbar waren. Nun kann man sie einsetzen, um zu spenden.

"Give with Bing" läuft bereits in den USA und startet nun in einigen Ländern Europas, Deutschland ist auch dabei. Weltweit kann man mit den gesammelten Punkten 1,4 Millionen verschiedene Organisationen unterstützen. Sie kommen aus den Bereichen Gesundheitswesen, soziale Gerechtigkeit und Bildung. Bisher sind eine Million US-Dollar zusammen gekommen, die Microsoft weitergeleitet hat. In Deutschland kann man etwa das Deutsche Rote Kreuz, Unicef und den Förderverein für Jugend und Sozialarbeit bedenken.

Mehrwert durch erhobene Daten

Nutzer, die sich für das Reward-Programm angemeldet haben, sehen in einer Übersicht, wie viele Punkte sie bisher gesammelt und an welche Organisationen sie dadurch gespendet haben. Eine einfache Suchanfrage gibt drei Punkte. Es gibt allerdings keinen konkreten Gegenwert in Euro oder US-Dollar, den Microsoft kommuniziert. Für die Anmeldung braucht man ein Microsoft-Konto. Microsoft ermutigt in einem Blogbeitrag Nonprofit-Organisationen dazu, ihre Mitglieder aufzufordern, "Give with Bing" zu nutzen. Dafür müssen sie freilich selbst als Empfänger registriert sein.

Microsoft schreibt auch, sie glauben, dass man einen Mehrwert aus den Suchanfragen rausholen kann, die man täglich stellt. Deshalb sei man aufgeregt, die erweiterte Verfügbarkeit von "Give with Bing" bekanntgeben zu können, wodurch die einfache Suche etwas bewirkt – "ohne dafür den Geldbeutel öffnen zu müssen". Für die Nutzung der Suchmaschine zahlen Suchende ja auch bereits mit ihren Daten, die Microsoft nicht wirklich weniger für Werbezwecke einsetzt und in Geld umsetzt als etwa Google. So bekommt das Vorgehen aber den Anstrich eines guten Gewissens. Und kann den Wechsel zu Bing schmackhafter machen.

(emw)