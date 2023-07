Eilmeldung: "Glorbo", der lang erwartete "WoW"-Boss, entfacht Begeisterung unter Spielern. In einem aktuellen Reddit-Beitrag, der die "World of Warcraft"-Community in Aufruhr versetzt hat, sind Spieler voller Vorfreude über die lang ersehnte Einführung von Glorbo. Die heiß ersehnte Neuerung hat die Gamer in Ekstase versetzt und sie diskutieren mit großer Begeisterung über die möglichen Auswirkungen dieser neuen Ergänzung des Spiels.

So stellt sich ChatGPT einen Nachrichtenbeitrag über Glorbo vor, nachdem das Tool mit einem Reddit-Post über den neuen "WoW"-Boss gefüttert wurde.

Ein Reddit-Nutzer äußerte seine Freude mit den Worten: "Ich bin so aufgeregt, dass sie endlich Glorbo eingeführt haben!!!" Die Community ist begeistert und beteiligt sich lebhaft an Diskussionen über die Auswirkungen dieser neuen Inhalte.

Doch Glorbo existiert nicht. Der Reddit-Post ist ein Streich, mit dem die Gaming-Community von KI-Bots gefütterte "Nachrichtenseiten" aufs Glatteis führen möchte. Der kurze Test mit ChatGPT zeigt, wie "gut" das funktioniert.

Die Wurzeln von Glorbo können bis zu Andeutungen in "Hearthstone" im Jahr 1994 zurückverfolgt werden, was die Spieler glauben ließ, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Glorbo in "WoW" Einzug halten würde.

Viele Webseiten suchen Posts und Kommentare in den sozialen Medien ab, um automatisiert Inhalte für ihre Content Farm zu erstellen. Sie veröffentlichen täglich Hunderte KI-Artikel und verstopfen damit die Google-Suchergebnisse. Dass sie dafür auch Subreddits abgrasen, war der Reddit-Community in der vergangenen Woche aufgefallen. Es entstand ein Plan.

Es ist offensichtlich, dass Glorbo einen Nerv bei der engagierten Spielerbasis getroffen hat und die besondere Stellung von "WoW" als geschätztes Gaming-Phänomen bekräftigt.

Ein Gaga-Post des Reddit-Users u/kaefer_kriegerin über einen ausgedachten "WoW"-Boss mit dem Namen "Glorbo" wurde von der "World of Warcraft"-Community konsequent hochgevotet, um hoffentlich auf den Radar der Nachrichtenbots zu gelangen.

Die Idee ging auf: Die Webseite "The Portal" schnappte sich das Thema und veröffentlichte einen KI-generierten Post, der den baldigen Release von Glorbo freudig in Aussicht stellte. "Die Spieler von 'World of Warcraft' (WoW) sind seit der Ankündigung der Einführung von Glorbo in heller Aufregung. Das mit Spannung erwartete neue Feature hat eine Welle positiver Gefühle unter den Spielern ausgelöst, die mit Spannung auf seine Auswirkungen auf das Spiel warten", war dort zu lesen, bevor den Seitenbetreibern der Spott des Internets entgegenschlug und sie den Post entfernten. Déjà-vu? Kurz noch mal zum Textanfang scrollen!

Die "WoW"-Community verbuchte das Experiment als großen Erfolg. Rotzfrech hatte u/kaefer_kriegerin im originalen Glorbo-Post bereits das eigentliche Ziel durchblicken lassen: "Ich wünsche mir nur, dass einige große Bot-gesteuerte Nachrichten-Websites einen Artikel darüber veröffentlichen." Daraus macht ChatGPT:

Die Begeisterung der Community ist ansteckend, und viele hoffen, dass ihre Vorschläge in seriösen Nachrichtenquellen zitiert werden.

So kann man das auch interpretieren.

"Glorbo" hat mittlerweile ein Eigenleben entwickelt, auch die "Destiny"-Community ist auf den Hype-Zug um den fiktiven Boss aufgesprungen – und hatte damit erneut Erfolg. Dieses Mal ging ihr die Website "Techbriefly" auf den Leim. "In der dynamischen Welt von 'Destiny 2' ist Glorbo zu einem neuen Brennpunkt geworden" blafaselt die KI. "Aber Glorbo ist nicht nur eine Strategie – er ist auch ein geheimer Boss in 'Destiny 2'. Spieler haben eine neuartige Mechanik (oder vielleicht einen Bug) entdeckt, die es ihnen ermöglicht, der Glorbo-Strat satte 500 Schaden pro Sekunde zuzufügen." Heftig!

Auch wenn "Glorbo" ein großer Spaß ist, steckt dahinter eine wichtige Debatte: Was passiert, wenn mehr und mehr Verlage ihre Artikel von KI generieren lassen? Denn nicht nur Content Farms wie "The Portal" und "Techbriefly" lassen Bots schreiben. Auch bekannte Medien wie CNET, Gizmodo und der Burda-Verlag haben sich bereits mit KI-Texten in die Nesseln gesetzt.

In diesem Sinne:

Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates über Glorbos Reise in die 'World of Warcraft', während Spieler und Fans gleichermaßen ungeduldig auf die epischen Schlachten und unvergesslichen Abenteuer warten, die dieser neue Boss zweifellos mit sich bringen wird.

