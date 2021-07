Glücksmomente in der Natur: Die Bilder der Woche (KW27)

Viel freie Zeit in der Natur ist ein großer Vorteil, den die Hobbyfotografie oft mit sich bringt. Egal ob beim Wandern, auf Fototour oder beim Beobachten von Wildtieren, häufig ergeben sich gute Gelegenheiten, um interessante Bilder einzufangen. Lydia Hildenbrand schoss ihr Motiv Auflösung des Mysteriums "Die Wiese hat Ohren" ;-) in einem solchen Moment. Sie schrieb uns dazu: "Die Aufnahme von dem Feldhasen ist ganz unverhofft entstanden. Beim Fotografieren in der Wiese schaute ich auf und bemerkte, dass ein paar Meter vor mir zwei Ohren aus der Wiese ragten. In diesem Moment entstand das Vorgänger-Bild 'Die Wiese hat Ohren'." Die Fortsetzung folgte: "Ich bin dann weiterhin ganz ruhig in der Wiese verharrt und tatsächlich hat sich der Feldhase schließlich auch ganz aus seiner Deckung gewagt, so dass ich diese Porträt-Aufnahme machen konnte."

Wildtiere in der direkten Umgebung zu fotografieren, ist leichter als viele annehmen. Radomir Jakubowski, einer der bekanntesten Naturfotografen in Deutschland, hat dazu eine praxisnahe Anleitung verfasst. In seinem Workshop in der neuen Ausgabe der c't Fotografie 04/2021 schreibt er im Detail über die passende Ausrüstung, Location Scouting, den Umgang mit den Tieren und die wichtigsten anderen Aspekte für so ein Projekt.

Auf Augenhöhe mit kleinen Motiven

Auch bei der Makrofotografie gibt es gute Erfolgschancen bei der Motivjagd. Nephentes Phinena ist hier eine präzise Pflanzenaufnahme gelungen. Sie erklärt dazu: "Farn fasziniert mich seit jeher. Besonders schön finde ich die jungen Blattwedel, wenn sie gerade anfangen sich zu entfalten - daher der Bildname 'Unfolding'. Die Symmetrie und Form mancher Farn-Arten sind schon einzigartig in der Pflanzenwelt, höchstens ein paar Sukkulenten fallen mir ein, die eine ähnliche Regelmäßigkeit aufweisen können." Nephentes Phinena legte Wert darauf, auf Augenhöhe mit ihrem Motiv zu sein: "Viele Menschen fotogafieren ihre Motive von oben, aber das wird meist der Sache nicht gerecht. Da muss man sich schon mal in den Dreck werfen, um in Verbindung mit dem Motiv zu geraten." Ihr Motto dabei: "Das Foto wird es einem danken. Die Brennesselstiche brennen nur ein paar Stunden - das Foto aber bleibt für immer!"

