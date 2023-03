Gmail bekommt Client-seitige Verschlüsselung

Die Client-seitige Verschlüsselung bei Gmail verlässt die Beta-Phase steht nun einem ausgewählten Nutzerkreis zur Verfügung: Um sie zu verwenden, ist lediglich ein Klick auf das Schlosssymbol sowie den Eintrag "Zusätzliche Verschlüsselung" nötig. Ferner müssen die verantwortlichen Administratoren die Funktion zuvor in der Admin-Konsole unter Client-Side Encryption (CSE) aktivieren, standardmäßig ist sie ausgeschaltet.

Mit der CSE will Google mehr Vertrauen bei Kunden schaffen, die sicherstellen wollen, dass Informationen unter keinen Umständen an Dritte gelangen. So bleiben die Schlüssel unter der Kontrolle und Verwaltung der Nutzer, während sich Anwender bei der Data-at-Rest- und -in-Transit-Verschlüsselung auf Google verlassen müssen.

Nicht für alle Firmennutzer und Privatanwender

Die CSE für E-Mails, Anhänge bis 5 MByte und den Kalender hatte Google bereits als Beta Ende 2022 gestartet. Allerdings richtet sich die Verschlüsselung zunächst ausschließlich an Kunden der Lizenzen Workspace Enterprise Plus, Education Plus und Education Standard – wann und ob andere Firmennutzer und Privatanwender die Funktion erhalten, gibt Google nicht an.

Wie Administratoren das neue Feature aktivieren und die Rechner ihrer Nutzer vorbereiten, erklärt ein zugehöriges Support-Dokument. Aus ihm geht auch hervor, dass zum Start ausschließlich der Web-Client mit der Gmail-CSE funktioniert – die Apps für iOS und Android sollen folgen. Auch einige andere Einschränkungen wie die fehlende Druckoption müssen Anwender beachten.

Eine Client-seitige Verschlüsselung für Drive, Docs, Slides, Sheets und Meet bietet Google schon seit Oktober 2022 an. Mit dem Gmail-Update hat Google einige neue Funktionen für andere Workspace-Applikationen angekündigt: Unter anderem kann der Kalender jetzt automatisch die letzten Standorte als Arbeitsort vorschlagen und der Chat erhält ein Inline-Threading.

(fo)