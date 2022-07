Gmail erhält neue Oberfläche

Eine neue Gmail-Oberfläche führt Google ab sofort sukzessiv für alle Nutzer ein. Sie ähnelt zwar auf den ersten Blick der bisherigen Standardansicht, fügt dieser jedoch eine neue Seitenleiste hinzu. Über diese können Anwender zwischen Google-Apps wie dem Chat, Meet-Videokonferenzen oder Spaces wechseln. Welche Anwendungen Gmail hier anzeigt, lässt sich in den Schnelleinstellungen festlegen.

Neue Seitenleiste

In der Seitenleiste findet sich ferner ein Benachrichtigungsfeld für offene Konversationen des Chats. Dessen Mitteilungen zeigt Gmail nun in einer Vorschau samt optionaler Schnellantworten an, damit Nutzer nicht extra in die Chat-Anwendung wechseln müssen. Die komplette Oberfläche basiert ab sofort auf Material Design 3, die Designsprache hatte Google Ende 2021 eingeführt.

Material Design 3 und eine neue Seitenleiste: Google baut die Gmail-Oberfläche leicht um. (Bild: Google)

Auf der rechten Seite des Gmail-Fensters hat Google eine weitere Seitenleiste mit Links zu den Office-Anwendungen platziert. Generell entspricht das Layout dem im Februar angekündigten Umbau von Gmail für Workspace – nun erhalten jedoch nicht mehr nur Unternehmensanwender, sondern auch Privatnutzer das Update.

Wer die neue Oberfläche direkt ausprobieren will, kann sie in den Einstellungen aktivieren und hier auch wieder zur alten Ansicht wechseln. Google betont in der Ankündigung, dass Nutzer stets das präferierte Gmail verwenden können sollen – ob der Anbieter also die alte Oberfläche wie auch die einfache HTML-Version beibehält, bleibt offen.

(fo)