Go Fest 2021: Pokémon Go feiert sein fünftes Jahr​

Vor fünf Jahren erschien Pokémon Go, und alle wollten mitspielen. Aus einem Google-Aprilscherz war ein echtes Mobile-Game geworden, mit einer großartigen Grundidee: Die aus den klassischen Pokémon-Spielen bekannte Monsterjagd wurde nach draußen verlegt. Das "Go" im Namen war eine Aufforderung: Geht raus, spielen!

Um die knuddeligen Fabelwesen zu fangen, musste man sie in der Umgebung suchen, in einer an die Koordinaten der Realwelt gebundenen Parallelwelt auf dem Smartphone. An echten Sehenswürdigkeiten aufgestellte Pokéstops lieferten Nachschub an Bällen, Tränken und sonstigen Extras; in etwas weiter verstreuten Arenen konnte man gegen die Monster anderer Spieler kämpfen.

Einen Sommer lang war "PoGo" der große Hype, dann kam der Herbst und es wurde ruhiger um das Spiel. Wer unverdrossen weiterspielte, bekam unweigerlich zu hören: "Ach, spielt das noch jemand?" Ja, das spielt noch jemand, und jeden Sommer kommen neue Spieler dazu. Am beliebtesten ist das Spiel in den USA, Brasilien und Indien, aber auch im deutschsprachigen Raum gibt es weiterhin eine aktive Spielerbasis.

(Bild: Niantic)

Go Fest 2021 im Überblick

Am 17. Juli startet weltweit das Go Fest 2021 – Pandemie-bedingt zum zweiten Mal weitgehend virtuell. Kosteten die Tickets im Vorjahr noch 17 Euro, hat Niantic den Preis zum fünfjährigen Jubiläum auf ein Drittel gesenkt (in Deutschland: 5,49 Euro). Da Google Play das Event sponsert, erhalten Android-Benutzer weitere Boni: 3 Monate YouTube Premium gratis, einen Play-Punktebonus bei In-App-Käufen sowie ein In-Game-Geschenk zum Fest.

Für die Pokémon-Go-Macher dürfte der reduzierte Ticketpreis eher zusätzliche Einnahmen bedeuten als Verluste: Schon die Raid-Pässe am Sonntag wiegen das Eintrittsgeld mehr als auf. Allerdings besteht Niantic darauf, dass Spieler dafür echtes Geld in die Hand nehmen – mit erspielten Pokémünzen lässt sich das Fest-Ticket nicht bezahlen.

Das scheint der Spielerbasis aber wenig auszumachen. In den letzten Jahren haben sich die Entwickler immer neue Features ausgedacht, die nicht zuletzt dazu dienen, die Spielerbasis trotz Free-to-play-Konzepts dazu zu motivieren, Geld auszugeben. Für etwas mehr Spielspaß machen die meist etwas älteren Hardcore-Spieler gerne immer wieder Kleingeld locker.

Laut Sensor Tower konnte Niantic den mit Pokémon Go erzielten Umsatz in jedem Jahr um grob 20 Prozent steigern. Insgesamt sollen dabei bisher insgesamt 5 Milliarden US-Dollar zusammengekommen sein. Das ist für einen totgeglaubten Hype gar nicht übel.