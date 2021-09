"God of War Ragnarök": Sony zeigt erste Gameplay-Szenen

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Sony Santa Monica den neuen Teil der "God of War"-Reihe angekündigt hat. Bei einem Livestream hat Sony nun erstmals auch Gameplay-Szenen des kommenden "God of War Ragnarök" gezeigt. Im ersten Gameplay-Trailer kommt vor allem Kratos' Sohn Atreus zu Wort, der sich erneut rebellisch gibt und sein Leben ungern im verschneiten Wald verbringen möchte. Gemeinsam mit seinem Vater soll es dieses Mal nicht nur in sechs, sondern in alle neun Welten gehen. Zur Fortbewegung schwingen sich Kratos und Atreus dabei auch wieder in ein Paddelboot.

Trailer zu "God of War Ragnarök"

Im Trailer sieht man, wie Hauptfigur Kratos nicht nur an der Seite seines Sohnes kämpft, sondern auch wieder Streitgespräche mit dem Nachwuchs führt. Laut den Entwicklern soll man es im neuen Teil vor allem mit den nordischen Göttern Freya und Thor aufnehmen. Das Kampfsystem soll sich demnach an das hochgelobte Gameplay des Vorgängers von 2018 anlehnen. Sony Santa Monica schreibt in einem Blog-Eintrag aber, dass man Spielerinnen und Spielern im neuen Teil beim Kämpfen mehr Freiheiten geben wolle. Neben Kratos' Axt kommen auch wieder die Chaosklingen zum Einsatz.

Bekannter Stil

Auch der Grafikstil und der Soundtrack dürften allen bekannt vorkommen, die bereits den Ableger von 2018 gespielt haben. Nachdem Kratos sich bereits durch den griechischen Olymp geschnetzelt hatte, bekam der Gott des Krieges es darin erstmals mit dem nordischen Pantheon zu tun.

Der schlicht "God of War" genannte Teil spielte sich komplett ohne Schnitte – ein erzählerischer Kniff, den Sony möglicherweise auch bei dessen Nachfolger einsetzen könnte. Im Trailer sind zahlreiche Zwischensequenzen zu sehen, die sich im Vorgänger nahtlos zwischen Gameplay-Abschnitte einfügten. Noch immer gibt es keinen festen Release-Termin für das Playstation-5-Exklusivspiel – im Blog-Eintrag deuten die Entwickler aber an, dass der Titel im kommenden Jahr auf den Markt kommen könnte.

(dahe)