"God of War Ragnarök": Story-Trailer zeigt frische Gameplay-Szenen

Bei seinem "State of Play"-Event in der Nacht zum Mittwoch hat Sony einen neuen Trailer zum kommenden "God of War Ragnarök" veröffentlicht. Das Video zeigt Spielszenen und Zwischensequenzen aus dem kommenden Action-Adventure und gibt einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Spiels.

Der Nachfolger von "God of War" soll am 9. November für die Playstation 4 und die Playstation 5 erscheinen. Er setzt die Geschichte von Kriegsgott Kratos und seinem Sohn Atreus in der nordischen Mythologie fort. Auch spielerisch trägt "Ragnarök" offensichtlich die DNA seines direkten Vorgängers, der 2018 auf den Markt kam.

"God of War" im Norden

Erste Gameplay-Szenen aus dem Actionspiel hatte Sony bereits im vergangenen Herbst veröffentlicht. Serienprotagonist Kratos soll dieses Mal gemeinsam mit seinem Sohn Atreus alle neun Welten der nordischen Mythologie besuchen. Laut den Entwicklern soll man es im neuen Teil vor allem mit den nordischen Göttern Freya und Thor aufnehmen, die wegen Geschehnissen aus dem Vorgänger nicht gut auf das Vater-Sohn-Duo zu sprechen sind.

Das Kampfsystem soll sich ebenfalls an das hochgelobte Gameplay des Vorgängers anlehnen. Sony Santa Monica schreibt in einem Blog-Eintrag aber, dass man Spielerinnen und Spielern im neuen Teil beim Kämpfen mehr Freiheiten geben wolle. Neben Kratos' Axt kommen auch wieder die Chaosklingen zum Einsatz.

"Tekken 8" und "Rise of the Ronin"

Neben dem neuen Trailer zu "God of War Ragnarök" hat Sony bei seinem "State of Play"-Event mehrere neue Spiele gezeigt. Dazu gehört das traditionsreiche Kampfspiel "Tekken", das in seinem achten Ableger auf die Unreal Engine 5 setzt. Das Spiel ist für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt.

Eine neue Marke will das japanische Studio Team Ninja mit "Rise of the Ronin" etablieren. Das Samurai-Actionspiel findet im späten 19. Jahrhundert statt und erinnert optisch an "Ghost of Tsushima". Spielerisch präsentiert sich "Rise of the Ronin" aber weniger bodenständig – zum Kampfsystem gehören offenbar flammende Schwerter, Scorpion-Enterhaken und jede Menge Saltos.

