"Goldman Sachs arbeitet daran": Apple-Sparkonto rückt Geld nicht raus

Apples neues Finanzprodukt Apple Card Savings Account, das Besitzer einer Apple-Card-Kreditkarte in den USA optional als hochverzinsliches Sparkonto verwenden können, sorgt bei einzelnen Nutzern offenbar für Schwierigkeiten. Diese melden seit mindestens Ende Mai Probleme, wieder an ihr eingezahltes Geld zu gelangen. Der Kundenärger drang sogar bis ans Ohr von CEO Tim Cook vor, der in einer großen amerikanischen TV-Sendung (auch) dazu befragt wurde. Seinen Angaben zufolge liegen die Probleme an "Sicherheitsmaßnahmen".

Geld kommt einfach nicht

Die betroffenen User sprechen davon, dass es schlimmstenfalls Wochen dauern könne, bis das Geld ankommt. Einige hätten ihr Apple-Sparkonto deshalb gekündigt, schreibt das Wall Street Journal. Der Konzern bietet Apple-Card-Benutzern – auch die Kreditkarte gibt es bislang nur in den USA – zusammen mit dem Bankpartner Goldman Sachs Zinsen in Höhe von 4,15 Prozent an. Das ist deutlich mehr, als Finanzinstitute in den USA regulär zahlen. Die Integration des Sparkontos ist über das iPhone sehr einfach nutzbar, was Kunden, die ihr Geld dann nicht (zurück) erhalten, aber natürlich wenig hilft.

Apple selbst hat keine Banklizenz und verwendet deshalb den Partner Goldman Sachs. Die Großbank gab an, die Kundenresonanz auf das neue Sparkonto habe "unsere Erwartungen übertroffen". In einem Statement heißt es weiter, die Probleme seien nur eingeschränkt vorhanden. "Während die überwiegende Mehrheit der Kunden keine Verzögerungen beim Abheben ihrer Gelder zu verzeichnen hat, kann es in einer begrenzten Anzahl von Fällen zu Verzögerungen kommen, die auf die zum Schutz ihrer Konten eingerichteten Verfahren zurückzuführen sind."

Warten über Wochen

Laut Wall Street Journal kann es bis zu vier Wochen dauern, bis das Geld wieder da ist. Ein User berichtet, er habe Geld für eine dringende Renovierung nicht erhalten und zu Ersatzmitteln greifen müssen. In einem anderen Fall gab Goldman Sachs die Schuld der kontoführenden Bank einer Kundin. Manchmal kommt es wohl auch vor, dass Geld eingeht, dann aber wieder zurück zum Apple-Sparkonto fließt. Auch zeigt der Account auf dem iPhone manchmal einen Bestand von 0 US-Dollar, obwohl das Geld noch nicht beim Kunden eingegangen ist.

"Goldman Sachs konzentriert sich stark darauf", so Apple-Chef Tim Cook in der ABC-Show "Good Morning America". "Wenn man versucht, sein Geld auf ein anderes Konto zu überweisen als das, über das man eingezahlt hat, sorgt das für eine tiefere Sicherheitsüberprüfung." Man wolle damit vermeiden, dass Geld entwendet wird. "Wir investieren viel Energie darin, dies zu einem reibungsloseren Prozess zu machen." Apple sieht im Bankgeschäft viel Wachstumspotenzial, der Konzern macht schon mit dem Bezahldienst Apple Pay ordentlich Gewinne.

