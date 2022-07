"Gollum": Daedalics Schleich-Abenteuer um mehrere Monate verschoben

Das Hamburger Spieleunternehmen Daedalic verschiebt den Release seines Schleich-Abenteuers "Der Herr der Ringe: Gollum" um mehrere Monate. "In der nahen Zukunft wird ein Update mit dem genauen Timing veröffentlicht", teilte Daedalic gemeinsam mit Publisher und Mutterfirma Nacon mit. Ursprünglich war der 1. September als Release-Datum angepeilt, in diesem Zeitraum erscheint auch die "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht".

Anfang Juli hatte Daedalic einen ersten Gameplay-Trailer für seine bislang aufwendigste Spieleproduktion veröffentlicht. Das Feedback auf das Video fiel vernichtend aus: In den sozialen Medien machten sich Nutzerinnen und Nutzer vor allem über offensichtliche technische Mängel lustig: "Das Buch hat bessere Grafik", heißt es etwa in den Youtube-Kommentaren. Auch die Synchron-Stimme von Gollum kommt bei vielen Fans der Fantasy-Reihe nicht gut an.

Schleichen, Klettern, Steine werfen

Neben der Technik wird auch das Spielprinzip kritisiert: Im Trailer ist vorwiegend Schleichen und Klettern zu sehen. Protagonist Gollum soll außerdem Steine werfen und seine Feinde hinterrücks ausschalten können. Weitere Fähigkeiten oder RPG-Systeme sind aber nicht geplant, sagte Daedalic bei einer Presseveranstaltung im Mai.

"Über die letzten Jahre hinweg hat das Team hart daran gearbeitet, seine Vision einer atemberaubenden Welt, erfüllt von Magie und Wundern, zu verwirklichen. Daedalic Entertainment ist darum bemüht, die Erwartungen seiner Community zu erfüllen und die noch unerzählte Geschichte Gollums in einer Art und Weise zu enthüllen, die J.R.R Tolkiens Vision würdigt", heißt es in der Mail zur Release-Verschiebung.

Ein paar zusätzliche Monate Entwicklungszeit könnten dem Studio dabei helfen, die groben technischen Unzulänglichkeiten wie Animationen und Charaktermodelle etwas zu glätten – um das Spielkonzept von Grund auf zu ändern, ist es zu spät. Denkbar ist auch, dass Daedalic noch Bugs fixen muss. Das Studio machte sich einen Namen als Entwickler hochkarätiger Adventure-Spiele wie "Deponia" und trat als Publisher einiger Indie-Titel wie "Shadow Tactics" auf. "Gollum" ist das bislang ambitionierteste Spiel des Hamburger Studios.

Daedalic hat für "Der Herr der Ringe: Gollum" die Buchlizenz an "Der Herr der Ringe" erworben. Im Groben orientiert sich das Hamburger Entwicklerstudio an der bekannten Story der Trilogie.

