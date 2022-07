"Gollum": Erste Gameplay-Szenen aus Daedalics Schleich-Abenteuer

Das Hamburger Spieleunternehmen Daedalic hat einen ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Schleich-Abenteuer "Gollum" veröffentlicht. Es zeigt anderthalb Minuten von dramatischer Musik untermalte Szenen aus Daedalics bisher größter Produktion.

Der Entwicklungsfortschritt scheint bei dem Video etwa der Demonstration zu entsprechen, die heise online im Mai sehen konnte. Nach wie vor krankt das Spiel an fragwürdigen Charaktermodellen und unreifen Animationen. Auf den Markt soll "Der Herr der Ringe: Gollum" am 1. September kommen, viel Zeit für Verbesserungen gibt es also nicht mehr.

In "Gollum" steuert man den gleichnamigen Hobbit bei seiner Suche nach dem Ring. Spielerisch ist "Gollum" vorwiegend ein Schleich-Abenteuer mit linear aufgebauten Levels: Gollum kriecht durch hohes Gras, um sich vor seinen Gegnern zu verstecken. Außerdem können Spielerinnen und Spieler einen Detektiv-Sinn aktivieren, um Gegner und hilfreiche Gegenstände in der Umgebung hervorzuheben. Ein Kampfsystem gibt es nicht, Orks lassen sich lediglich hinterrücks ausschalten.

Gollum kann Steine werfen, um damit seine Gegner abzulenken und Lichtquellen ausschalten. Neue Fähigkeiten lassen sich im Lauf des Spiels nicht freischalten, erklärten die Entwickler bei ihrer Gameplay-Demonstration im Mai. Zu den Schleichpassagen kommen Abschnitte, in denen Gollums klettern und Puzzles lösen muss.

"Gollum" mit Buchlizenz

Daedalic hat für "Der Herr der Ringe: Gollum" die Buchlizenz an "Der Herr der Ringe" erworben. Im Groben orientiert sich das Hamburger Entwicklerstudio an der bekannten Story der Trilogie.

"Der Herr der Ringe: Gollum" ist die bisher größte Produktion der Hamburger Spielefirma Daedalic, die turbulente Jahre hinter sich hat. 2014 erwarb die Verlagsgruppe Bastei Lübbe die Mehrheit am Unternehmen. Nachdem der Verlag 2020 die Zukunft des Studios infrage gestellt hatte, erwarben die Gründer ihre Geschäftsanteile zurück. Anfang Februar 2022 gab Bastei Lübbe schließlich seine restlichen Anteile ab. Anfang des Jahres kaufte das französische Unternehmen Nacon Daedalic für 53 Millionen US-Dollar.

(dahe)