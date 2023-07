Google: Android warnt vor unbekannten Trackern wie AirTags in Bluetooth-Nähe

Googles Smartphone-Betriebssystem Android bekommt neue Funktionen, mit denen vor heimlichen Bluetooth-Trackern gewarnt und diese manuell aufgespürt werden können. Das soll gegen Stalking helfen, wie der Konzern bereits auf der Google I/O im Mai angekündigt hatte. Noch in diesem Monat werden diese Features für Mobilgeräte mit Android 6.0 und höher ausgerollt. Das ebenfalls geplante Find-my-Device-Netzwerk für die Suche nach Bluetooth-Geräten unter Android liegt allerdings zunächst auf Eis.

Mit der Erweiterung seines "Find my Device"-Dienstes sollen sich nicht nur verlegte Android-Handys und -Tablets mit Internetverbindung wiederfinden lassen, sondern viele verschiedene Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer und Schlüssel, selbst wenn sie offline sind. Dazu schaltet Google Android-Geräte in aller Welt zu einem Tracker-Netz zusammen, das aufgrund der hohen Verbreitung von Android-Handys über eine Milliarde Teilnehmer haben soll, die beim Suchen und Finden helfen können.

Find-my-Device-Netzwerk verschoben

Doch jetzt erklärt der Konzern, dass dieses Projekt verschoben wird. Google arbeitet mit Apple an einem Branchenstandard, der dafür sorgen soll, dass Android und iOS vor Bluetooth-Trackern warnen. Damit wollen Apple und Google gemeinsam gegen Stalking durch AirTags & Co. vorgehen. Auch Hersteller wie Tile und Samsung sind an Bord. Doch Apple müsse erst Schutzmechanismen in iOS einbauen, bevor Googles Find-my-Device-Netzwerk starten könne, erklärt der Konzern in einem Blog-Eintrag.

Zunächst führt Google eigene Maßnahmen gegen unerwünschtes Tracking ein. So wird ein Android-Smartphone in Kürze automatisch davor warnen, wenn ein unbekannter Tracker die gleichen Wege zurücklegt. Derzeit lösen nur Apples AirTags den Alarm aus, aber andere verbreitete Modelle sollen mit der Zeit hinzukommen. Das Handy zeigt dann auf einer Karte an, wo der Tracker überall mit dabei war. Der Anwender kann ihn auch zum Piepsen bringen, um ihn zu orten, ohne dass der Eigentümer des Trackers davon erfährt.

Tracker abschalten und manuell finden

Nach dem Erkennen eines Bluetooth-Trackers kann der oder die Betroffene mehr über ihn herausfinden und Gegenmaßnahmen einleiten. Hält der Nutzer sein Handy nahe an den Tracker, teilen manche Bluetooth-Geräte die Seriennummer oder zusätzliche Informationen zum Besitzer des Geräts, etwa die letzten vier Zahlen der Telefonnummer. Zudem gibt Android Tipps zum Deaktivieren des Trackers, sodass der Eigentümer keine Standortaktualisierungen mehr vom Gerät erhält.

Schließlich werden Besitzer von Android-Handys manuell nach Trackern scannen können, sollte ein entsprechender Verdacht aufkommen. Das soll sich in den Einstellungen des Android-Smartphones finden lassen, unter "Sicherheit und Notfälle". Dort wird in Kürze der Punkt "Unbekannte Tracker-Warnungen" aufgeführt, unter dem der manuelle Scan gestartet werden kann. Nach rund zehn Sekunden zeigt das Handy eine Liste der gefundenen Tracker, die nicht mehr in der Nähe ihres Besitzers sind, und gibt Tipps zur weiteren Vorgehensweise.

Diese Anti-Stalking-Maßnahmen will Google noch in diesem Monat auf Smartphones bringen, die Android 6.0 oder später nutzen. Da der Juli nur noch wenige Tage hat, dürfte es also nicht mehr allzu lang dauern, bis Android-Nutzer nach Trackern Ausschau halten können oder automatisch vor ihnen gewarnt werden.

