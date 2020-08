Google CAMP – Frischer Wind für die Anwendungsbereitstellung

Googles Cloud App Modernization Program (Google CAMP) will Unternehmen bei der schnellen und skalierbaren Bereitstellung von großen Anwendungen mit hohen Ansprüchen unter die Arme greifen. Groß bedeutet bei Google zwölf Millionen Builds, die tägliche Ausführung von 650 Millionen Tests, 2,5 Exabyte an Protokolldaten pro Monat zu verarbeiten oder auch das Parsen von über 14 Billiarden Überwachungsmetriken.

In Google CAMP flossen die Erkenntnisse aus sechs Jahren Forschung von DevOps Research and Assessment (DORA) ein. Es galt vor allem, Praktiken zu identifizieren, mit deren Hilfe sich die Performance verbessern lässt. Und so soll das Tool es großen Unternehmen ermöglichen, die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zu modernisieren und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Während ihrer Arbeit mit über 31.000 IT-Fachleuten fanden die Forscher bei DORA heraus, dass Teams, die mehrmals täglich Code deployen, mit 1,53-facher Wahrscheinlichkeit ihre kommerziellen Ziele, einschließlich Rentabilität und Marktanteil, erreichen oder übertreffen.

Um die Geschäftsergebnisse zu verbessern, konzentriert sich Google CAMP vor allem auf drei Hauptkomponenten. Neben maßgeschneiderten Modernisierungsempfehlungen, die auf einer datengestützten Bewertung basieren, schlägt das Programm Unternehmen konkrete Empfehlungen und bewährte Verfahren für die Anwendungsmodernisierung vor. Schließlich verkörpert Google CAMP eine erweiterbare Plattform, über die sich Code schreiben lässt und mit der man Anwendungen ausführen, betreiben und sichern kann.

Die Übersicht behalten

Häufig tun sich Unternehmen schwer dabei, Sichtbarkeit und Kontrolle über unterschiedliche Vor-Ort-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen hinweg aufrechtzuerhalten. In der Konsequenz macht sich Verwirrung breit und am Ende steht ein recht diffuses, wenig zusammenhängendes Entwicklererlebnis.

Lesen Sie auch Performance-Analyse: The World Outside Your Code

Google CAMP will diesen Herausforderungen im Zusammenhang mit Modernisierung von Anwendungen durch eine datengestützte Bewertung und Benchmarking begegnen. Primär bewertet das Tool die Ausgangssituation datengesteuert, wobei es keine Rolle spielt, ob man eine Kubernetes-, Serverless- oder Mainframe-Anwendung erstellt. Google CAMP zeigt Nutzern, wo sie mit der Anwendungsmodernisierung beginnen, welche Prioritäten sie setzen und wie sie ihren ROI maximieren können.

Beispiel für einen abschließenden Bewertungsbericht, der die Entwicklung und Überwachung mit der höchsten Wirkung und der geringsten aktuellen Leistungsfähigkeit zeigt (Abb. 1). (Bild: Google)

Im Gegensatz zu einem Reifegradmodell, das nur eine Größe hat, bezieht sich die Google CAMP-Bewertung laut Anbieter auf das jeweilige Unternehmen, dessen Prozesse und Teams. Zusätzlich können sich Anwender mit anderen Geschäftszweigen in ihrem Unternehmen, der gesamten IT-Branche oder mit Spitzenkräften ihrer Branche vergleichen. Anschließend deckt die Google CAMP-Bewertung Engpässe auf. Abbildung 1 demonstriert ein Beispiel für einen einen abschließenden Bewertungsbericht.

Details und weitere Informationen zu Google CAMP finden sich auf dem Google Cloud Blog.

(csc)