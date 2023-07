Google Chat APIs für Workspace-Entwickler: Programmgesteuert im Griff

Bereits im letzten Jahr hatte Google in einer Developer-Preview neue APIs angekündigt, die es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglichen sollen, programmgesteuert Chaträume zu erstellen und Mitglieder im Namen von Benutzern hinzuzufügen. Nun sind diese APIs, zusätzlich zu den Nachrichten-, Reaktions- und Anhänge-APIs, allgemein für alle Workspace-Entwickler verfügbar.

Anzeige

Google Chat zur Optimierung von Arbeitsabläufen

Google versucht bereits seit einiger Zeit, mit seinem Office-Paket Workspace zum Rivalen Microsoft 365 aufzuholen. Jetzt hat das Entwicklerteam im Developer Blog bekannt gegeben, dass die Google Chat API nun allgemein zur Verfügung steht. Sie soll es Apps ermöglichen, Informationen in Google Chat abzurufen und Aktionen auszuführen. Weiterhin sollen Entwickler und Entwicklerinnen damit nutzerorientierte Anwendungen erstellen, sowie Workflows in den Chat integrieren und kontextbezogene Informationen direkt in die Konversation einbringen können.

Dieses Beispiel der Intranet-Plattform LumApps demonstriert, wie die Chat API eingesetzt werden kann. (Bild: Google)

Durch die Integration solcher Chat-Apps sollen Nutzer Details und Linkvorschauen direkt von angeschlossenen internen Systemen und auch von Drittanbieter-Systemen erhalten und so asynchron auf den neuesten Stand gelangen. So lassen sich unter anderem Issues in Jira für Google Chat erstellen oder verwalten, ohne diesen Chat zu verlassen.

Developer Preview: Daten in Google Chat einbringen

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Developer Preview können zudem auf eine weitere neue Funktion zugreifen: die Entwicklung von Google Chat-Anwendungen zum Importieren von Nutzerdaten. Wer aktuell andere Messaging-Plattformen für Unternehmen verwendet und seine Daten in Google Chat einbringen möchte, kann jetzt eine Chat-App erstellen, um vorhandene Nachrichten, Anhänge, Reaktionen und Mitgliedschaften zu importieren.

Anzeige

Das wichtigste Merkmal dieser Funktionalität in der Entwicklervorschau sind die "Import Mode Spaces", die es Chat-Apps ermöglichen, historische Zeitstempel für Räume und Nachrichten beizubehalten. Dadurch können sie den Kontext und die Reihenfolge der importierten Daten so beibehalten, wie es Benutzer erwarten. Außerdem unterdrücken "Import Mode Spaces" Benachrichtigungen und verwehren Endbenutzern den Zugriff auf diese Bereiche, solange Legacy-Daten importiert werden.

Interessierte Entwicklerinnen und Entwickler finden weitere Informationen im Blog-Beitrag sowie in einem ausführlichen Überblick zum Thema Google Chat API auf der Webseite.

(fms)