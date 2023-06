Google Chromecast: Die erste Generation von 2013 bekommt keine Updates mehr

Google hat relativ unbemerkt auf seinen Chromecast-Hilfeseiten verkündet, dass die erste Generation des Chromecast-Sticks keine Software-Unterstützung mehr bekommt. Mit dem im Jahre 2013 eingeführten Google Chromecast lassen sich Inhalte relativ unkompliziert aus dem Internet auf Fernseher und Monitore mit HDMI-Anschluss bringen.

Der erste Google Chromecast kam Anfang 2014 in Deutschland und zehn weiteren Ländern zum Preis von 35 Euro auf den Markt, nachdem der HDMI-Stick im Jahr zuvor nur in den USA verfügbar war. Vom Original-Chromecast konnte Google allein 2014 zehn Millionen Stück verkaufen und so galt dieses Produkt laut Ars Technica über Jahre als Highlight von Googles Hardware-Bestrebungen.

Keine Software- oder Sicherheits-Updates mehr für Gen.1

Doch jetzt hat Google den Support eingestellt. Ende April dieses Jahres hat Google auf der Firmware-Seite der Chromecast-Serie angemerkt, dass die Unterstützung für die erste Generation des Chromecast beendet ist. Damit bekommt dieser Chromecast keine Software- oder Sicherheits-Updates mehr und Google bietet keinen technischen Support mehr an. Nutzer könnten einen Leistungsabfall feststellen, schreibt Google unter die Liste der aktuellen Firmware-Versionen aller Chromecast-Produkte.

Über die Jahre hat Google weitere Generationen des Chromecast eingeführt, dazu gehört auch Chromecast Audio speziell für Musik mit analogem und digitalem Audio-Ausgang. Dabei handelt es sich um einfache Streaming-Sticks oder -Scheiben ohne Bedienoberfläche und ohne die Möglichkeit der Installation von Apps. Die Bedienung erfolgt über eine App auf dem eigenen Smartphone oder Tablet.

Zuletzt kein reines Chromecast-Streaming mehr

Erst 2020 brachte Googles neuer Chromecast ein Nutzer-Interface mit. Als Basis dient nicht mehr das einfache Cast OS, sondern Android TV als darunterliegendem Betriebssystem. Neben der grafischen Oberfläche werden Apps aus Googles Play Store unterstützt und eine Fernbedienung mitgeliefert. Dieser "Chromecast mit Google TV" ist praktisch eine Set-Top-Box in einem Dongle-Formfaktor.

Die letzte Firmware-Version der ersten Chromecast-Version ist 1.36.159268. Sie behob einige Fehler und brachte allgemeine Verbesserungen mit. Die nachfolgenden Chromecast-Generationen sind hingegen bereits bei verschiedenen Firmware-Versionen mit höherer Nummerierung (1.56) angekommen. Wann diese Chromecast-Produkte keine Updates mehr erhalten werden, sagte Google bislang nicht.

(fds)