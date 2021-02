Google Chromecast integriert Apple TV

Apple TV ist nun als App auf Googles neuem Chromecast verfügbar. Über den HDMI-Puck lässt sich so auf die Inhalte von Apples Streamingdienst TV+ zugreifen ebenso wie auf die Bibliothek mit bei Apple gekauften Spielfilmen und TV-Serien sowie alle über Apple abonnierten TV-Kanäle von Drittanbieten. Auf die TV-App lässt sich im Apps-Reiter zugreifen, auch in der App-Reihe unter den Vorschlägen soll sie auftauchen, wie Google am Donnerstag mitteilte. Die Einführung der App erfolge weltweit.

Tiefe Google-TV-Integration vorerst nur in USA

Die tiefere Integration in die neue Chromecast-Bedienoberfläche und Google TV wird vorerst auf die USA beschränkt sein: Nutzer sehen dort "Apple Originals" aus TV+ unter ihren individualisierten Empfehlungen, die basierend auf Sehgewohnheiten und Vorlieben erstellt werden und sind auch über die Suchfunktion zugänglich. Ein Hinzufügen von TV+-Inhalten zu der in Google TV zentralen "Watchlist" wird ebenfalls unterstützt ebenso wie die Sprachbedienung per Google Assistant. Diese Funktionen sollen in weiteren Ländern erst im Laufe der nächsten Monate eingeführt werden, in Deutschland dürften sie vorerst also fehlen.

Mit der Ergänzung von Apples TV-App bindet Chromecast respektive Google TV in seine zentrale Bedienoberfläche nun alle großen Streamingdienste ein, darunter auch den Marktführer Netflix. Auf Apples TV-Box ist Netflix zwar als eigenständige App vertreten, aber nicht in Apples zentrale Apple-TV-App integriert, die ein anbieterübergreifendes Fernsehen ermöglichen soll.

Apple und Google rücken zusammen

Apples TV-App werde bald auch auf Google TVs von Sony und TCL zu finden sein, betonte Google außerdem. Auf weiteren Geräten mit Android TV soll Apples Video-App in den kommenden Monaten landen. Google und Apple haben ihre Zusammenarbeit bei Mediendiensten jüngst ausgebaut: Mit der Integration des Google-Codecs VP9 unterstützt Apple nun die Wiedergabe von 4K-Inhalten bei YouTube, zudem ist Apple Music seit Dezember in Google Home verfügbar.

(lbe)