Google Docs: Variablen-Chips nehmen Geschäftskunden Copy-Paste-Aufgaben ab

Google hat ein neues Feature in Docs angekündigt, das die Arbeitsabläufe für Geschäftskunden erleichtern soll. Die neuen Variablen-Chips ermöglichen es, Platzhalter für wiederkehrende Elemente an verschiedenen Stellen in Dokumenten einzurichten. Ändert man den Text an einer beliebigen Stelle, passt Docs ihn parallel auch überall sonst im Dokument an.

Damit richtet sich Google vor allem an Unternehmen, die viele gleichförmige Rechnungen, Verträge oder andere Mitteilungen erstellen. Im Beispiel-Clip werden etwa die Zeilen in einer Bestellungstabelle mit verschiedenen Produkten bestückt, parallel füllen sich weiter unten automatisch die Variablen-Platzhalter in einem Fließtext an der vorher festgelegten Stelle. Den genauen Ablauf erklärt eine Seite in der Google-Docs-Editoren-Hilfe.

Das neue Docs-Feature richtet sich explizit an Firmen und steht nur Konten folgender Lizenzen zur Verfügung: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus Kunden und Non-Profits. Privat-Accounts bleiben die Variablen-Chips genauso vorbehalten wie unter anderem Firmenaccount mit Lizenz aus den Bereichen Essentials Starter, Business Starter, Enterprise Essentials und Enterprise Essentials Plus. Wer sein Google-Konto auf den Modus "Schnelle Veröffentlichung" angepasst hat, bekommt das Update ab sofort; bei Accounts mit der Option "Geplante Veröffentlichung" startet der Rollout am 5. Juni 2023.

(jvo)