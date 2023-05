Google Fotos bekommt komplexe Suchabfragen

"Charlie an der Golden Gate Brücke" – mit solchen Abfragen kann Google Fotos künftig umgehen. Neu ist daran, dass das Cloudsystem auch Zusammenhänge erkennen können soll. Im Falle des Beispiels muss man nur die Person "Charlie" in seinen Fotos als solche definiert haben. Die Brücke in San Francisco erkennt das System selbst. Für andere Personen, etwa Künstler und andere Prominente, klappt das auch bisher schon automatisch. Offenbar arbeitet Google vermehrt mit Mustererkennung und KI.

Über die Neuerungen berichtet 9to5Google, das für die erweiterten Funktionen auch eine Bestätigung von Google erhalten hat. Demnach wird die neue Suche beim Besuch von Google Fotos über einen Browser manchen Nutzern angeboten, dann erscheint ein Pop-up-Fenster mit "Try a more powerfull search" samt Link zu einer Beschreibung. Bei unseren Versuchen mit mehreren deutschen Google-Accounts war das noch nicht der Fall.

Schnelle Indizierung neuer Fotos

Was bei einem der Accounts aber auffiel: Gerade frisch hochgeladene, und lokal nicht verschlagwortete Bilder waren Minuten nach dem Upload mit einem Index versehen, der unter anderem Bands eines Festivals nach deren Namen erkannte. Auch nach einem Sonnenuntergang konnte gesucht werden, nicht aber nach einem der von 9to5Google genannten Muster "colorful sunset" – auch mit deutscher Abfrage. Wann die neuen Funktionen allen zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt.

In den vergangenen Jahren hat Google seine Foto-Cloud mit immer mächtigeren Funktionen versehen. Schon wer statt den kostenlosen 15 GByte Speicherplatz, die jeder Google-Account mitbringt, für derzeit 1,99 Euro pro Monat auf 100 GByte aufrüstet, bekommt Online-Bearbeitungsfunktionen wie einen Objektradierer und eine unscharfe Freistellung eines Porträts. Auch diese Funktionen wurden erst nach und nach für immer mehr Nutzer freigeschaltet.

(nie)