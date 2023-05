Google I/O: Entwicklerkonferenz mit neuen Pixel-Geräten, Android 14 und viel KI

Mobile, Web, Künstliche Intelligenz und Cloud, das sind die vier übergeordneten Themen, um die es dieses Jahr bei der Entwicklerkonferenz Google I/O gehen wird. Neben einer großen Auftakt-Keynote von Google-CEO Sundar Pichai und einer Begrüßung der Developer gibt es ebenfalls zu jedem dieser Themen (und weiteren) am Mittwochabend eine Übersichts- und zugleich Ankündigungsrede, die jeweils heißt "What's new in ...". Doch ein Teil dessen, was von der I/O zu erwarten ist, wurde bereits bekannt.

Vom faltbaren Smartphone Pixel Fold ist ein Video aufgetaucht. Dieses soll auf der I/O offiziell vorgestellt werden. Erwartet wird auch, dass Google den Nachfolger des günstigen und kleinen Pixel 6a präsentiert, nämlich das 7a. Dieses soll kabellos laden können und mit einer besseren Kamera ausgestattet sein als der Vorgänger. Die Budget-Variante soll wie das 7er-Modell mit einem Tensor-G2-Chip ausgestattet sein. Mobile-Neuigkeiten gibt es von Google traditionell im Oktober.

Insgesamt scheint sich die I/O immer stärker weg von einer reinen Entwicklerkonferenz hin zu einer Präsentationsveranstaltung zu verschieben. Erwartet wird auch eine Art Apple Airtags und das dazugehörige Netzwerk, mit dem die kleinen Tracking-Geräte ausfindig gemacht werden können. Auch steht im Raum, dass ein neues Pixel-Tablet gezeigt wird – es wäre das erste seit 2014.

Mehr KI für alle Google-Dienste

Für Android 14 werden ebenfalls zahlreiche neue Funktionen erwartet. Dazu gehört vor allem viel, viel Künstliche Intelligenz (KI). Abzuwarten ist, wo KI überall einzieht. Geht Google den Weg Microsofts, dürfte das nahezu überall sein. Für Google Workspace gibt es bereits Ankündigungen, dass KI beziehungsweise Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) beispielsweise in Google Docs, Gmail und mehr einziehen werden. Erste vertrauensvolle Tester haben Zugriff.

Mehr Menschen sollen denn auch bald Bard testen können. Der Chatbot, der mit OpenAIs ChatGPT vergleichbar ist und in die Google-Suche einziehen soll, kann bisher nur über eine Warteliste in den USA und UK ausprobiert werden. Auf ChatGPT basiert der Chatbot, der in Microsofts neuer Suche Bing steckt. Zu hoffen ist, dass Google den Kreis der Tester nach der I/O erweitert. Seit Vorstellung von Bard betont Google, genauso wie Microsoft, dass alle KI-Funktionen in einer Testphase verfügbar sind. Feedback und Kritik nimmt man gerne entgegen. Zugleich betont Google immer wieder, es wolle sich für eine ethische KI einsetzen.

Die Google I/O beginnt am Mittwoch, 19 Uhr (MESZ) als hybride Veranstaltung – vor Ort und digital. Den Auftakt macht die Keynote von Sundar Pichai. In der Folge berichten zahlreiche Produktmanager aus ihren Arbeitsbereichen. Neben den Neuankündigungen gibt es auch Sessions, die bestehende Dienste erklären, beispielsweise "10 ways of using machine learning with Google Cloud" oder "A developer's guide to BigQuery export for Google Analytics 4". Um dabei zu sein, bedarf es eines Developer-Kontos bei Google und einer Anmeldung zur I/O. Die Remote-Teilnahme ist kostenlos.

(emw)