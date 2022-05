Google I/O heute: Pixel Watch, Android 13 und Pixel 6a

Heute um 19 Uhr beginnt die Keynote von Googles Entwicklermesse I/O. Die Veranstaltung, die unter anderem von Unternehmenschef Sundar Pichai moderiert wird, kann live im Stream auf Youtube angeschaut werden. Sie soll etwa zwei Stunden dauern.

Die Keynote ist das wichtigste Einzelevent der mehrtägigen Entwicklermesse. Im Anschluss veranstaltet Google weitere Vorträge und Workshops zu einzelnen Themen wie Flutter und Google Cloud statt. Einen Terminplan hat das Unternehmen auf seiner Webseite veröffentlicht.

Google I/O: Wear OS und Android

Als Entwicklermesse rückt die I/O traditionell Software-Themen in den Vordergrund. Es wird auch in diesem Jahr um Google-Dienste wie die Suche, Maps, Mail und Produktivitätsapps gehen. Auch Android 13, die kommende Version von Googles Mobilbetriebssystem, wird auf der Keynote thematisiert werden. Version 13 wird seit Anfang des Jahres in verschiedenen Developer Previews bereits getestet, jüngst erschien auch die erste Beta. Google hat unter anderem an Abfragen für Privatsphäreeinstellungen geschraubt, sodass Apps nun häufiger nach Erlaubnis fragen müssen, um beispielsweise auf Kamera oder Mikrofon zugreifen zu dürfen.

Auch Googles Uhrenbetriebssystem Wear OS 3 könnte auf der I/O zum Thema werden. Diese neue Version seines Wear-OS-Systems hatte Google auf der I/O im Vorjahr vorgestellt. Wear OS 3 entstand in Zusammenarbeit mit Samsung und integriert Funktionen des Tizen-Systems der Südkoreaner, das gleichzeitig zugunsten von Wear OS eingestampft wurde. Bislang ist die neue Wear-OS-Fassung kaum auf Uhren angekommen, auch die Fitbit-Uhren der gleichnamigen Google-Tochter laufen nach wie vor mit eigenem OS.

Pixel Watch und Pixel 6a

Gemeinsam mit diesen Softwareplattformen könnte Google Geräte vorstellen, auf denen sie laufen. Das Unternehmen arbeitet etwa an der Pixel Watch, einer Vorzeige-Smartwatch für Wear OS. Die Chancen stehen gut, dass diese Uhr auf der I/O gezeigt wird. Als Prozessor für die Smartwatch wird schon seit Monaten ein Exynos-Chip von Samsung gehandelt. Der Exynos W920 gilt als heißer Kandidat für die Pixel Watch. Er ist das aktuelle Smartwatch-Topmodell von Samsung und steckt etwa auch in der Galaxy Watch 4. Mehrere Leaker vermuten, dass die Google-Watch zwischen 300 und 400 US-Dollar kosten wird.

Ebenfalls noch in diesem Jahr wird das Pixel 6a erwartet, eine neue und voraussichtlich günstigere Fassung des Pixel 6. Entsprechend dürfte auch die a-Variante des aktuellen Pixel-Handys mit einem Google-Tensor-Chip ausgestattet sein und sich beim Design am Pixel 6 orientieren. Ob es allerdings auch wirklich bei der I/O gezeigt wird, ist offen. Eine a-Variante der Pixel-Handys kommt jährlich, in der Regel allerdings nicht zur I/O: Das Pixel 3a ist das letzte Smartphone, das Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz vorgestellt hat. Pixel 4a und Pixel 5a enthüllte Google bei separaten Terminen.

Einem Bericht von 9to5Google zufolge arbeitet Google darüber hinaus an einer neuen Version seines Smart-Displays Nest Hub, das möglicherweise bei der I/O zusammen mit neuen Assistant-Features angekündigt werden könnte. Demnach könnte das neue Nest Hub mit einem abnehmbaren Display ausgestattet sein, sodass es auch als Tablet eingesetzt werden könnte.

(dahe)