Google Live View zeigt Wahrzeichen zur Orientierung an

Google Live View macht es noch leichter, Wahrzeichen zu finden und sich anhand dieser zu orientieren. Der Augmented-Reality(AR)-Modus weist die entsprechenden Richtungen direkt auf dem Bildschirm auf und markiert etwa wichtige Gebäude.

Die AR-Funktion soll vor allem Touristen und Menschen helfen, die neu in einer Stadt sind. Öffnet man die App am Mobilgerät, kann man in den Kameramodus wechseln, der dann Hinweise enthält. Steigt man also etwa aus der U-Bahn und weiß nicht, wo genau man nun auf die Straßenebene gelangt ist, hilft Google. Wahrzeichen wie das Empire State Building in New York oder das Pantheon in Rom sind ebenso als Orientierungspunkte gesetzt wie Freizeitparks und andere Touristenattraktionen. Steht man in deren Nähe, taucht der Name auf, sobald man das Smartphone davor hält.

Google hat auch die Wegführung verbessert. Lässt man sich mit dem Kartendienst in Öffentlichen Verkehrsmitteln leiten, zeigt der Multi-Modal-Modus nun auch die Fußwege als Live View an, sollten diese zur Route dazugehören. Sehr große Richtungspfeile sorgen dafür, dass sich garantiert niemand mehr verläuft.

Genauere Standorte und größere Verfügbarkeit

Den Standort als Live View zu teilen ist bereits für Pixel-Nutzer möglich gewesen, nun kommen mehr Android- und iOS-Geräte hinzu. "Wenn du deine Freunde bei einer Social-Distant-Zusammenkunft treffen magst, kann es hart sein, den genauen Treffpunkt auszumachen", heißt es in einem Google Blogbeitrag – dem soll Abhilfe geschaffen werden. Selbst in einem großen Park kann man sich per Live View sicher zum Plätzchen auf der Wiese führen lassen.

Die Funktionen basieren auf Machine-Learning und dem Topografiewissen Googles. In den kommenden Wochen sollen alle Neuerungen für Android und iOS zur Verfügung stehen. Insgesamt würden die Pins, also Standorte exakter werden. Wahrzeichen zeigt Google zunächst in 25 Städten an, darunter Amsterdam, Berlin, Florenz, Istanbul, London, Los Angeles, München, Paris und Wien.

