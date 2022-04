Google Maps: Ampeln und Preise für Maut-Straßen als neue Features

Google Maps bekommt Neuerungen, die die Navigation insbesondere für Autofahrer erleichtern sollen. Das geht aus einem Blog-Eintrag des Unternehmens hervor. Demnach sollen in Googles Kartendienst künftig beispielsweise auch Informationen zu Ampeln und Stopp-Schildern dargestellt werden. Zudem sollen Maut-Straßen ausgewiesen werden. Google hatte im Oktober angekündigt, dass in Maps Routen vorgeschlagen werden sollen, die möglichst klimafreundlich sind.

Im Blogeintrag wirbt Google nun für seine Maps-Neuerungen insbesondere für Ortsunkundige oder solche Fahrerinnen und Fahrer, die ihnen unbekannte (Ausweich-)Strecken nutzen. So sollen Ampeln und Stoppschilder direkt in der Karte dargestellt werden, während die Navigation läuft. Zudem sollen, "in ausgewählten Städten", wie es heißt, Form und Breite der Straße sowie Mittelinseln angezeigt werden, um die Übersicht zu verbessern.

Neue Google Maps Features für iOS und Android

Googles Mitteilung zufolge sollen die neuen Informationen für Maps unter Android, Android Auto, iOS sowie für Carplay erscheinen und "in den kommenden Wochen in ausgewählten Ländern" eingeführt werden. In welchen Ländern dies zuerst geschehen wird und ab wann die neuen Karten-Informationen in Deutschland und Nachbarländern wie Österreich oder der Schweiz verfügbar sein werden, geht aus dem Blogeintrag nicht hervor. Eine entsprechende Anfrage haben wir an das Unternehmen gestellt.

Eine weitere Neuerung ist die Anzeige der Preise von Mautstraßen in Googles Kartendienst. Wer auf einer Strecke unterwegs ist, die eine oder mehrere Mautstraßen beinhaltet, der bekommt in der Übersicht der verfügbaren Routen den zu erwartenden Gesamtpreis für die jeweilige Route angezeigt. Dafür arbeitet das Unternehmen mit lokalen Mautbetreibern zusammen. Wer nur Strecken angezeigt bekommen möchte, die mautfrei sind, kann dies über das Menü (drei Punkte) und die Auswahl von "Avoid tolls" ("Maut vermeiden") auswählen.

Maut-Strecken in Maps - Wann kommt das Feature in Deutschland?

Die Anzeige von Maut-Strecken in Google Maps wird den Informationen des Unternehmens nach zunächst nur in den USA, Indien, Japan und Indonesien erscheinen – für knapp 2000 Maut-Strecken. Weiter heißt es auch hier, dass das Feature bald auch in weiteren Ländern verfügbar sein soll. Auch zu der Frage, ob Deutschland oder andere europäische Länder zu der nächsten Tranche der Veröffentlichung der Maut-Informationen gehört, haben wir Google kontaktiert. Eine Antwort steht auch hier noch aus.

Verbesserungen für Maps unter iOS

Nutzerinnen und Nutzer von Maps unter iOS können sich zudem über weitere Verbesserungen freuen. Mithilfe eines neuen Widgets sollen sich Navigationsanweisungen für eine Route fest auf dem Homescreen anpinnen lassen. So muss das Programm nicht geöffnet werden, um Wegbeschreibungen und Informationen zu erhalten. Das Widget zeigt Googles Blogeintrag zufolge die Ankunftszeit, die nächste Abfahrtszeit mit Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs sowie Routenvorschläge an. Das Such-Widget für iOS hat Google verkleinert.

Neu sind zudem auch eine Navigation über die Apple Watch, ohne dass ein iPhone in der Nähe sein muss, oder direkt über die Sprachassistentin Siri. Maps wird außerdem in Spotlight und in die Shortcuts-App von iOS integriert. Diese Features werden Nutzerinnen und Nutzern nach Auskunft Googles allerdings erst im Sommer zur Verfügung stehen.

(tkn)