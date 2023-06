Google Maps aktualisiert bei Routenplaner automatisch den Standort

Ausfahrt verpasst, blöd gelaufen. Wenn man Google Maps für die Routenplanung genutzt hat, musste man bisher die gesamte Route neu berechnen lassen. Das ändert sich nun. Auf Android- und iOS-Geräten bekommt die Funktion Live-Updates, es wird also der Standort aktualisiert. Zudem bekommt auch die Routenplanung Navigationsanweisungen und kann im Sperrbildschirm als Benachrichtigung angezeigt werden. Google nennt die Änderungen etwas sperrig "Schnellinfos zur Route". Neben der aktualisierten Route wird freilich auch die Dauer der Fahrt an die jeweilige Strecke angepasst.

Bei der bisherigen Nutzung der Routenplanung ließ sich der Standort mittels eines Klicks ebenfalls bereits neu setzen. Die Anzeige, wo man sich selbst gerade befindet, lief ohnehin mit. Das heißt, der blaue Punkt zeigte immer den aktuellen Standort an, wurde aber nicht als Startpunkt verwendet. Auch waren die Funktionen in der Navigation bereits verfügbar. Diese startet allerdings erst bei Betätigung des Start-Buttons. Damit verändert sich auch die gesamte Ansicht von Maps. Google nutzt die Benachrichtigungsfunktion des Smartphones, um Anweisungen zu geben.

Die Schnellinfos sind verfügbar für Autofahrten, Fahrradstrecken und Wege zu Fuß. Der öffentliche Personen-Nahverkehr ist noch nicht dabei. Dieser lässt sich allerdings bereits in der Navigation nutzen.

Mehr Fotos aus Deutschland bei Google Maps

Google hatte zuletzt "Immersive View" für einige Sehenswürdigkeiten in Deutschland freigegeben. Dazu gehören der Kölner Dom, der Eiserne Steg in Frankfurt und der Fernsehturm in Berlin. Sie alle können in einem Rundumblick auf dem Smartphone angeschaut werden. Besucher können, so stellt sich Google das vor, in der App schon vom Sofa aus planen, wo sie nach dem Besuch essen gehen wollen. Maps zeigt das Wetter vor Ort, die Zeit und die Umgebung an.

Für aktuelle Aufnahmen fahren derzeit auch wieder Googles Kamera-Wagen durch Deutschland. Sie fotografieren die Straßen und Häuser erstmals seit 2008 wieder.

