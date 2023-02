Google Maps auf iPhones: Navi-Pfeile für Sperrbildschirm und Dynamic Island

Google Maps soll sich umfassender in iOS 16 integrieren: Dafür hat Google einen neuen Navigationsmodus angekündigt, der Abbiegehinweise und die voraussichtliche Ankunftszeit direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen soll. Die Funktion werde in den kommenden Monaten weltweit für iOS und Android eingeführt, teilte das Unternehmen mit. Der neue Navi-Modus scheint als Alternative zum Start der vollen Routenführung gedacht und ist nicht für Autofahrten vorgesehen, sondern für Fußstrecken, Radwege und die Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Google Maps mit Live-Aktivität und Support für iPhone 14 Pro

Dafür zeigt Google Maps künftig offenbar schon Hinweise in der Routenplanungsübersicht, dies sei zudem kompatibel mit den Live Activities, die Apple mit iOS 16 respektive iOS 16.1 neu eingeführt hat, betonte der Anbieter. Live-Aktivitäten können wechselnde Informationen über einen längeren Zeitraum auf dem Sperrbildschirm darstellen und laufen zudem prominent im "Dynamic Island" des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max.

Damit bleiben zum Beispiel die Abbiegehinweise dauerhaft im Blick, auch wenn der Nutzer aus Google Maps zu anderen Apps wechselt – gerade im ÖPNV und auf Fußwegen ist das praktisch. Zudem ist es möglich, über die Dynamic Island jederzeit direkt zurück in die Routenansicht von Google Maps zu springen. Wie die Funktion in der Praxis auf iPhones aussieht, hat Google noch nicht verraten.

Google Maps vs. Apple Maps

Google Maps schließt in dieser Hinsicht zugleich zu Apple Karten auf. Apples vorinstallierter Kartendienst unterstützt das Dynamic Island der Pro-iPhones bereits seit vergangenem Herbst. Überdies ist Apple Karten in der Lage, eine aktive Navigation komplett mitsamt Kartenansicht auf dem iPhone-Sperrbildschirm darstellen, diese Funktionalität bleibt Apps von Drittherstellern verschlossen. Google will Maps außerdem um 3D-Ansichten ergänzen, die unter anderem Wetter und verschiedene Tageszeiten darstellen können. Die Augmented-Reality-Navigation soll in weitere Flughäfen kommen, darunter auch Frankfurt und Berlin.

