Google Maps für Apple Watch ist wieder da

Google Maps für watchOS ist wieder da. Wie erste Nutzer der jüngsten Variante der iOS-App berichten – Version 5.52 erschien am Mittwoch –, ist es nun wieder möglich, auch eine Apple-Watch-App zu verwenden. Dazu begibt man sich in die Watch-Anwendung auf dem iPhone und klickt auf "Installieren" bei Google Maps – was auch in der Redaktion von Mac & i am Donnerstagmorgen problemlos gelang. Anschließend lässt sich die Anwendung aufrufen und nutzen. Google selbst erwähnt die Watch-App-Rückkehr in seinen Releasenotes bislang nicht.

Technische Einschränkungen

Google hatte seine Maps-App im Jahr 2017 von der Computeruhr zurückgezogen – zu Gründen äußerte sich der Konzern nicht, teilte aber mit, dass man das Programm "später" wieder auf die Apple-Computeruhr bringen wolle. Über drei Jahre hat dies dann tatsächlich gedauert. 2017 war watchOS allerdings auch noch ein anderes Betriebssystem: Es arbeitete etwa weniger zuverlässig und bot viele Funktionen schlicht gar nicht, die man von iOS kennt. Das hat sich mittlerweile geändert, selbst einen App Store hat Apple auf der Watch mittlerweile untergebracht.

Was Google Maps auf der Apple-Uhr kann

Die neue Google-Maps-App für watchOS ist recht einfach gehalten, aber funktional. So kann man wieder vom Handgelenk aus in dem Kartendienst navigieren. Das soll vom Start weg für Auto, Fahrrad, ÖPNV und zu Fuß möglich sein. Es gibt Schritt-für-Schritt-Orientierung, die Möglichkeit, Arbeitsplatz und Zuhause zu hinterlegen und Navigationsvorgänge vom iPhone auf der Uhr fortzusetzen. Dabei dreht sich allerdings alles um die Google-Maps-App unter iOS: Hier startet man Navigationsvorgänge stets, die auf der Uhr dann aufgenommen werden. Angezeigt werden außerdem aktuelle Reisezeiten.

Apple Maps auf der Watch noch vorne

Damit beherrscht Google Maps für watchOS derzeit noch weniger Funktionen als Apples hauseigene Karten-App. Mit dieser kann man mittlerweile sofort eine Suche nach Orten starten, Abfahrtszeiten von Bahnhöfen und Haltestellen anzeigen lassen (in unterstützten Städten), eine Routenführung beginnen sowie auch einen direkten Blick auf die Karte werfen, die sich mittels digitaler Krone und Touch-Unterstützung erstaunlich gut bedienen lässt.

Ein erster Schritt zurück

Gut möglich, dass Google mit Maps für watchOS ähnliche Features in Vorbereitung hat; kommuniziert wurde dies allerdings noch nicht. Überhaupt wieder eine solche App auf der Apple Watch zu haben, ist jedoch ein guter erster Schritt – es gibt wieder eine Nutzerbasis, auf die der Suchkonzern dann tatsächlich hören kann. (bsc)