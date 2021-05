Google News Showcase nun auch am Desktop verfügbar

Google News Showcase ist nun auch auf dem Desktop verfügbar. In den Google News, also auf der Seite mit Inhalten von Wetter bis Informationen zu Covid-19 und eben Nachrichten, gibt es damit einen Reiter, der separat die kuratierten Meldungen der Partner anzeigt, die wiederum Geld dafür bekommen.

News Showcase ist zum einen ein extra Reiter in der Auswahl der Meldungen im Menü links. Zudem ist die Kachel- oder Smartphonebildschirm-Ansicht im Karussell als Nachrichtenquelle unter den Top-Meldungen zu finden. Die Inhalte kommen von den Medienunternehmen und Marken selbst. Es können die wichtigsten Themen des Tages sein, aber auch Nachrichten, die einem Thema zugeordnet sind.

Lizenzgebühren für Nachrichten

Anders ist es bei dem kürzlich gestarteten Facebook News, dort haben die Redaktionen selbst keinen Einfluss auf die erscheinenden Meldungen, stattdessen werden sie von Upday kuratiert, einem Tochterunternehmen von Axel Springer. Außerdem sollen Vorschläge zu den Interessen der Lesenden passen, basierend auf deren Verhalten.

Der Nachrichtendienst von Google ist ebenfalls erst vor einigen Monaten gestartet, Deutschland machte mit Brasilien den Auftakt, es folgten unter anderem Großbritannien, Italien und Australien. Dort endete mit der Einführung auch der Streit um das dort eingeführte Mediengesetz. Dieses sieht vor, dass Facebook und Google Verlagen Lizenzgebühren für das Ausspielen von Nachrichten zahlen müssen. Dabei geht es vor allem um die Frage nach der marktbeherrschenden Stellung der Dienste und damit verbundenen Werbeeinnahmen, für die Lizenzen einen Ausgleich schaffen sollen. Mit den Abkommen zwischen Verlagen, Google und Facebook sind die gesetzlichen Zahlungen vom Tisch.

Jeder Mensch am Desktop in einem der acht Länder, die dabei sind, kann nun unter news.google.com auch News Showcase finden, unabhängig vom Browser oder Gerät, schreibt Google in einem Blogbeitrag. Die einzelnen Redaktionen beziehungsweise Marken haben einen "Favoriten"-Sstern, sodass man ihnen auch folgen kann. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Seite, die alle Nachrichten chronologisch anzeigt. Klicks führen zur Seite des Medienunternehmens. Ausgewählte Meldungen, die eigentlich hinter einer Bezahlschranke stehen, zeigt Google seinen Kunden kostenlos an.

(emw)