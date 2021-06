Google News Showcase wird geprüft: Bevorzugt sich Google, behindert es andere?

Googles seit ein paar Monaten verfügbarer News-Dienst Google News Showcase wird vom Bundeskartellamt geprüft. Die Kartellwächter gehen einer Beschwerde der Verwertungsgesellschaft Corint Media nach und untersuchen, ob Google sich selbst bevorzugt, wenn es Showcase in seine allgemeine Suche einbindet und konkurrierende Angebote behindert.

Das Bundeskartellamt geht laut Mitteilung (PDF) auch der Frage nach , ob die Vertragsbedingungen für Showcase die teilnehmenden Verlage unangemessen benachteiligen, also es ihnen erschwert, das im Mai 2021 beschlossene Leistungsschutzrecht der Presseverleger durchzusetzen. "Von Bedeutung ist außerdem, wie die Bedingungen für den Zugang zu dem Google News Showcase-Angebot ausgestaltet sind", schreibt das Bundeskartellamt.

Google News Showcase startete im Herbst als erstes in Deutschland und Brasilien; es ist inzwischen auch in weiteren Ländern erreichbar. Ausgewählte Inhalte, die von Verlagen hinter eine Bezahlschranke gesetzt werden, lizenziert Google, zahlt also den Verlagen einen Beitrag, und bietet sie dann frei zugänglich für die Nutzer des News Showcase an. Aus Deutschland sind ungefähr 30 Unternehmen an Showcase beteiligt, darunter auch Heise Medien.

Gefährdet Google den Wettbewerb?

"Eine Kooperation mit Google kann für Verlage und andere Nachrichtenanbieter attraktiv sein und Verbraucherinnen und Verbrauchern neue oder verbesserte Informationsangebote bieten", erklärt der Bundeskartellamt-Präsident. Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass es dabei nicht zu einer Diskriminierung zwischen einzelnen Verlagen kommt und auch nicht zu einer Verdrängung konkurrierender Angebote von Verlagen oder sonstigen Nachrichtenanbietern.

Das Bundeskartellamt hatte Ende Mai bereits eine Untersuchung gegen Google aufgenommen und schaut, ob das Unternehmen den Wettbewerb gefährdet oder seine marktbeherrschende Stellung nutzt. Auch ermittelt es bereits gegen Facebook und Amazon.

Zentraler Bestandteil von News Showcase sind "Story-Panels", umrandete "Kacheln", in denen unter der prominent dargestellten Verlagsmarke Fotos, Überschriften und weitere Inhalte zusammengefasst werden. Sie wurden zunächst in der Google News App eingebunden und sind seit kurzem auch auf dem Desktop zu finden. Google hat angekündigt, sie künftig unter anderem auch in den Ergebnissen der allgemeinen Google Suche anzuzeigen.

(anw)