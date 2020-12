Google News Showcase zeigt jetzt ausgewählten Paid Content gratis an

Das in Deutschland und Brasilien zuerst gestartete Nachrichtenportal News Showcase erweitert Google um Nachrichten, die hinter einer Bezahlschranke stehen. Außerdem ist die App nun auch für iOS-Geräte und im Web verfügbar.

Ausgewählte Inhalte, die von Verlagen hinter eine Bezahlschranke gesetzt werden, lizensiert Google künftig, zahlt also den Verlagen einen Beitrag, und bietet sie dann frei zugänglich für die Nutzer des News Showcase an. Dafür müssen diese sich allerdings bei dem Nachrichtenportal selbst registrieren. Davon erhofft sich Google, dass die Verlage eine Beziehung mit den Lesern aufbauen können, heißt es im Blogbeitrag.

Die in News Showcase angezeigten Artikel werden von den Redaktionen ausgesucht. Nutzer können dann aber auch einzelnen Medien folgen und bekommen von ihnen ausgewählte Nachrichten sowie relevante Nachrichten des Tages in einem Newsfeed, der sich "Für dich" nennt. Gleichwohl gibt es eine Übersicht mit Vorschlägen zum Entdecken von neuen Nachrichten. News Showcase ist Teil der Google Nachrichten Initiative, die der Qualitätssicherung im Journalismus dienen soll.

Mehr Kooperationen und Verfügbarkeit

Nachdem Google News Showcase bereits für Android-Geräte verfügbar ist, können nun auch iOS-Nutzer über die Google-News-App darauf zugreifen. Zudem erscheinen die Partner-Nachrichten unter news.google.com, Discover folgt demnächst. Verlage können dann auch bald Daten über die Zugriffen zu einzelnen Artikeln einsehen. Die erscheinen in einer Google Suchkonsole.

Inzwischen gibt es auch in Argentinien, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Australien Gespräche mit Verlagen. Als Partner neu dabei sind seit des Starts im Oktober unter anderem Le Monde, Courrier International, Le Figaro in Frankreich sowie La Gaceta und El Dia in Argentinien. Ingesamt sind 400 Verlage weltweit die Partnerschaft eingegangen.

