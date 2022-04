Google Pixel: iFixit verkauft Original-Ersatzteile

Google will über das Reparatur-Portal iFixit Original-Ersatzteile für seine Pixel-Smartphones bereitstellen. Eine entsprechende Partnerschaft haben die beiden Unternehmen am Freitagabend angekündigt. Ab Ende des Jahres sollen die Original-Ersatzteile laut Google angeboten werden.

Google nennt Akkus, Ersatzdisplays und Kameras als Beispiele für Komponenten, die im iFixit-Store verkauft werden sollen. Laut Pressemitteilung wird man diese Teile entweder einzeln oder in Kits kaufen können, die zusätzlich Werkzeuge wie Schraubendreher und Spatel enthalten.

Die Komponenten sollen für die Handys ab dem Pixel 2 zur Verfügung stehen, auch das aktuelle Modell Pixel 6 Pro wird versorgt. Original-Ersatzteile für zukünftige Modelle der Pixel-Reihe sollen ebenfalls bei iFixit verkauft werden. Das Angebot soll unter anderem in den EU-Ländern sowie in den USA und in Großbritannien bereitstehen.

Motorola, Samsung, Google

Schon jetzt finden sich auf iFixit Anleitungen für den Komponentenaustausch bei Pixel-Handys. Den Akkutausch beim Pixel 5 stuft iFixit darin etwa als mittelschwer ein, der Zeitaufwand soll bei ein bis zwei Stunden liegen. Insgesamt erreichte das Pixel 5 einen iFixit-Reperaturscore von 6 aus möglichen 10 Punkten – eine Steigerung im Vergleich zu älteren Geräten wie dem Pixel 3, das nur 4 von 10 Punkten erhielt. Zum Pixel 6 finden sich noch keine Anleitungen und Scores bei iFixit, in einem Teardown-Video finden die Reparaturexperten aber Lob für Googles aktuelles Smartphone-Spitzenmodell.

Neben Google hat kürzlich auch Samsung angekündigt, Originalteile für seine Galaxy-Handys bei iFixit anbieten zu wollen. Als erster Handyhersteller entschied sich 2018 Motorola zu diesem Schritt. Auch Valve will Original-Ersatzteile für das Steam Deck bei iFixit verkaufen.

(dahe)