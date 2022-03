Google Play zeigt wieder Update-Informationen für Android-Apps

So sahen die Update-Informationen vor ein paar Tagen aus: Der Changelog fehlte.

Der Google Play Store zeigt wieder mehr Informationen über die Updates von Apps an, auch auf Geräten, wo diese Texte bislang fehlten. Seit November fehlte zunehmend zum einen die Zeile "Aktualisiert am" in den Übersichtsseiten von Apps im Play Store, zum anderen der Text über App-Neuerungen unter "Apps und Geräte verwalten" auf den Android-Geräten, wie unter anderem Android Police berichtete. Bei den von uns beobachteten Geräten tauchten die Texte von selbst wieder auf, ohne dass der Nutzer etwas unternehmen musste.

Diese Informationen zeigen Android-Smartphones beispielsweise an, wenn man sich die anstehenden Updates anschaut. Auch auf Geräten der c't-Redaktion erschien vermehrt oder auf einigen Geräten sogar ausschließlich der Text "Keine Informationen vom Entwickler". Normalerweise erscheint dieser Text nur, wenn die Entwickler ihr App-Updates wirklich nicht dokumentiert haben. In den vorigen Wochen zeigen aber immer häufiger einige Geräte diesen Text, während andere weiterhin die echten Herstellerangaben aufführten. Ein Muster konnten wir dabei nicht erkennen, selbst Geräte im selben WLAN mit demselben Google-Konto und derselben App-Version des Play Store zeigten Unterschiede. Betroffen waren die Android-Apps aller Hersteller, nicht nur von Google selbst.

So sieht es auf demselben Gerät inzwischen aus: Alles wieder da.

Zudem zeigte Google in den App-Informationen des Google-Stores im Bereich "Über diese App" unter "App-Info" nicht mehr die Zeile "Aktualisiert am" an. Anhand dieser Information kann man beurteilen, ob ein Hersteller seine App pflegt oder ob sie potenziell veraltet ist.

Als Ursache für das Verschwinden dieser Informationen vermutete Android Police einen Test von Google, der an eine kleine Zahl von Nutzern ausgespielt wird. Offenbar waren die Nutzer nicht einverstanden. Jetzt kehren die Changelog-Texte und das Update-Datum jedenfalls wieder zurück. Auch auf unseren Testgeräten erscheinen die Texte wieder, selbst für dieselben Updates, bei denen sie bis vor kurzem noch fehlen.

Einige Hersteller bleiben allerdings faul, beispielsweise gibt es von der Facebook-App keine Update-Informationen. Andere zeigen seit -zig Updates den gleichen Text an, beispielsweise Microsoft OneDrive. Dies und Texte wie ein simples "Fehlerbehebungen und Optimierungen" oder "Wir arbeiten ständig an unserer App, um sie für Dich zu optimieren" sind nicht hilfreich, da hat Google schon recht. Doch sollte es dem App-Hersteller überlassen sein, ob und was angezeigt wird.

(jow)