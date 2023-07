Android: Google hebt skalierende Apps für große Displays hervor

Google hebt im Play Store für Android künftig Apps hervor, die richtig auf große Bildschirme skalieren. Das soll Entwickler dazu motivieren, ihre Anwendungen vollumfänglich auch auf Tablets, Foldables und Chromebooks zu entwickeln, anstatt auf diesen Geräten einfach die Handy-App auszuspucken. Auch die Editor's-Choice-Auswahl soll die Kriterien für große Bildschirme einbeziehen.

Letterboxes, also schwarze Rahmen an den Seiten der App, sind daher künftig nicht mehr gern gesehen, schreibt Google in seinem Entwicklerblog. Apps sollen richtig auf die Größe des jeweiligen Bildschirms skalieren und sowohl in den Hochkant- als auch den Querkant-Modi genutzt werden können.

Eine Übersicht über alle gewünschten Eigenschaften für Apps auf großen Bildschirmen gibt Google auf einer Support-Seite. Dazu gehört auch, dass Apps externe Eingabegeräte wie Maus und Tastatur richtig unterstützen. Die besten Apps für große Bildschirme sollen aber auch Drag&Drop-Steuerung ermöglichen, schreibt Google darin – damit man Elemente aus App A in der Multitask-Ansicht direkt in App B schieben kann.

Qualitätsoffensive gewünscht

Die Änderungen am App-Ranking im Play Store soll zu einer Qualitätsoffensive führen. Auch die Editor's-Choice-Auswahl soll die Kriterien für große Bildschirme einbeziehen. Für App-Entwickler ist es unerlässlich, im offiziellen Android-Store gefunden zu werden. Ein hohes Ranking ist also ein großer Motivator dazu, Arbeitskraft und Ressourcen in die gewünschten Features zu stecken. Google selbst dürfte unter anderem durch besseren App-Support für sein eigenes Foldable, das Pixel Fold, profitieren.

Google überarbeitet im Zuge der Qualitätsoffensive für große Bildschirme aber auch den Play Store selbst. So sollen Entwickler künftige bessere Möglichkeiten haben, verschiedene Formate und Ausrichtungen in den Screenshot auf ihren Play-Store-Seiten darzustellen. Außerdem wurde die App-Store-Navigation überarbeitet.

