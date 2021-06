Google Stadia läuft bald auf neuen Chromecasts und Nvidia Shield

Google will seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia auf zusätzlichen Geräten anbieten. Ab dem 23. Juni funktioniert Stadia auch auf dem Chromecast mit Google TV, kündigte das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an. Zu diesem Datum wird Stadia außerdem mit einigen Android-TV-Geräten kompatibel.

Seinen Chromecast mit Google TV hatte Google im vergangenen September vorgestellt. Er ist die erste Variante des Streaming-Sticks, die ein echtes Nutzerinterface hat. Dieses ähnelt Android TV, das auf manchen Soundbars und TV-Geräten schon vorher zu finden war. Der Chromecast mit Google TV startete allerdings zur Verwunderung vieler Stadia-Mitglieder ohne Unterstützung für Googles eigenen Streaming-Dienst.

Trotz fehlendem Support war es in vielen Fällen möglich, eine Stadia-App per Sideloading zum Laufen zu bekommen. Ab dem 23. Juni soll dieser Schritt nicht mehr nötig sein, weil Google seine Streaming-App direkt für sein aktuelles Chromecast-Modell anbieten möchte.

Stadia für Nvidia Shield

Ebenfalls Support für Stadia bekommen mehrere Geräte mit Android TV, darunter Nvididas Shield, ein Hybrid aus Medienplayer und Spielkonsole. Die beiden Modelle Shield TV und Shield TV Pro sollen ab dem 23. Juni eine Chromecast-App bekommen, verspricht Google im Blog-Eintrag. Versierte Nutzerinnen und Nutzer konnten Stadia auch auf Nvidias Geräten ohne offiziellen Support zum Laufen bringen, künftig wird es deutlich einfacher.

Einige Android-TV-Fernseher von Xiaomi, Hisense und Philips bekommen ebenfalls Unterstützung für die Stadia-App. Wer einen Android TV hat, der nicht auf der offiziellen Support-Liste steht, kann laut Google aber trotzdem die App installieren: Weil diese Modelle nicht offiziell unterstützt werden, muss man beim Start der App lediglich einen Warhnhinweis akzeptieren.

