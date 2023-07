Google Street View: Alte Aufnahmen verschwunden – kommen bald neue?

Das kam mit Ansage: Google hat seine alten Straßenfotos in Deutschland gelöscht. In Großstädten wie Hamburg und Berlin, wo bislang noch alte Aufnahmen aus den Jahren 2008 und 2009 aufgerufen werden konnten, sind jetzt nur noch Fotos von Benutzern hinterlegt. Hintergrund ist, dass Google neue Aufnahmen in Vorbereitung hat und den Straßenfoto-Dienst in Deutschland komplett aktualisieren möchte.

Die Möglichkeit, alte und neue Aufnahmen miteinander zu vergleichen, plant Google damit offenbar nicht. Zum Teil war es recht aufschlussreich, sich bestimmte Straßenecken vor 15 Jahren ansehen zu können. Offen bleibt, ob eine baldige erste Veröffentlichung neuer Bilder bevorsteht. Diese hatte Google vor einigen Wochen für Mitte Juli in Aussicht gestellt.

Kamerafahrzeuge wieder unterwegs

Im Juni teilte Google offiziell mit, dass wieder Straßen und Häuser fotografiert werden. Die Aufnahmen, die künftig zu sehen sind, reichen zum Teil schon ins vergangene Jahr zurück. In den Vorjahren waren zwar auch immer wieder Google-Fahrzeuge mit dem markanten Kameraaufbau auf dem Dach beobachtet worden. Diese wurden vor Wiederaufnahme der Fotografie aber lediglich dazu eingesetzt, die digitalen Karten zu aktualisieren, wie Google erklärte.

Google Street View war seit 2008/2009 für 20 große deutsche Städte verfügbar. Eine energisch geführte Diskussion über Datenschutz führte dazu, dass Google von der Veröffentlichung weiterer Städte absah. Während international immer mehr Länder hinzukamen, gab es aus Deutschland nur die alten Aufnahmen zu sehen, die laut Google auch zu immer mehr Beschwerden führten, dass das Gezeigte veraltet sei. Mit dem Auftritt von Googles Mitbewerber Apple in Deutschland, der inzwischen große Teile des Landes als Straßenfotografie anbietet, wurden bereits Fragen laut, ob und wann auch Google wieder neue Aufnahmen veröffentlicht.

(mki)