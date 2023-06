Google Street View: Deutschlands Straßen bekommen frische Fotos

Deutschlands Straßen und Häuser werden in Google Street View aktualisiert: Die Straßenansicht bekommt neue Fotos, teilte Google am Donnerstag mit. Die Fotos, die dafür verwendet werden sollen, wurden demnach teilweise bereits im vergangenen Jahr aufgenommen.

Diese Aufnahmen seien bisher lediglich dazu verwendet worden, die digitalen Karten von Google zu verbessern. Bald sollen sie auch in die Street-View-Ansicht integriert werden. Doch das bereits vorhandene Bildmaterial reicht nicht aus: Ab dem 22. Juni will Google seine Kamera-Fahrzeugflotte also erneut losschicken.

Aktualisierte Ansicht ab Juli

Ab Mitte Juli soll die Street-View-Ansicht innerhalb von Google Maps dann schrittweise aktualisiert werden. Welche Städte von den Google-Autos abgefahren werden, zeigt eine von Google eingerichtete Webseite. Genaue Termine gibt es dort aber bislang nicht – alle dort genannten Städte werden zwischen Juni und Oktober gelistet.

Google Street View verknüpft aufgenommene Fotos zu einer navigierbaren Ansicht von Straßenzügen, auf den auch Häuser und Menschen zu sehen sein können. Alle erkannten Personen und Nummernschilder werden von Google unkenntlich gemacht. Wer außerdem nicht möchte, dass sein Haus in Street View zu sehen ist, kann bei Google Beschwerde einlegen – die Gebäude werden dann ebenfalls unkenntlich gemacht.

Diese Einsprüche müssen erneut eingereicht werden: In der Vergangenheit bei Google eingegangene Widersprüche gegen die Aufnahme werden nicht erneut berücksichtigt. Zuletzt ließ Google seine Autos 2008 und 2009 durch Deutschland fahren. Wegen Datenschutzbedenken sorgte das für großes Aufsehen.

Street View bisher nur in 20 Städten

Bis heute ist Street View in Deutschland daher nur in den 20 größten Städten verfügbar: Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal. Ob nun auch andere deutsche Städte in Street View integriert werden, bestätigte Google nicht explizit – zumindest die Kamera-Autos sollen aber durch wesentlich mehr Orte fahren.

Weil die für Street View genutzten Aufnahmen fast 15 Jahre in der Vergangenheit erstellt wurden, haben sich laut Google immer mehr User über Abweichungen von der Realität beschwert, schreibt Google in einem Blog-Eintrag. Konkurrenz hat Googles Street View von Apple, dessen Dienst "Look Around" nicht nur aktuellere Panoramas zeigt, sondern in deutlich mehr deutschen Städten und Dörfern verfügbar ist.

