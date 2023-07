Google Street View: Die neuen Aufnahmen von Deutschland sind da

In Google Street View sieht man jetzt aktuelle Aufnahmen: Die Straßenansichten von deutschen Großstädten sind erstmals seit 2009 wieder mit frischem Fotomaterial bestückt. Die Fotos stammen von 2022 und sollen im Verlauf des Tages bei allen Nutzern ankommen.

Bislang waren bei Google Street View nur die 20 größten Städte Deutschlands zu sehen, das Bildmaterial stammte von 2008 und 2009 und war entsprechend veraltet. 2022 hat Google damit begonnen, wieder neue Aufnahmen anzufertigen. Laut einem Blog-Eintrag wurden die 20 größten deutschen Städte nun bereits aktualisiert: Das sind Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal. "Viele andere Regionen in Deutschland" werden nun zum ersten Mal abgebildet, schreibt Google weiterhin.

Neben den größten Städten Deutschlands will Google nun auch kleinere Orte abbilden – hier Rothenburg ob der Tauber. (Bild: Google)

Google-Autos fahren weiter

Das ist aber nur der Anfang: Zwischen Juni und Oktober fahren weitere Kamera-Autos von Google durch Deutschland, um weitere Gegenden "im ganzen Land" abzubilden. Diese Aufnahmen sollen in die App und die Browser-Version von Street View gelangen, sobald sie verfügbar sind. Welche Städte, Dörfer und Regionen von den Google-Autos abgefahren werden, lässt sich auf einer Übersichts-Webseite nachvollziehen.

Google Street View verknüpft aufgenommene Fotos zu einer navigierbaren Ansicht von Straßenzügen, auf den auch Häuser und Menschen zu sehen sein können. Alle erkannten Personen und Nummernschilder werden von Google unkenntlich gemacht. Wer außerdem nicht möchte, dass sein Haus in Street View zu sehen ist, kann bei Google Beschwerde einlegen – die Gebäude werden dann ebenfalls unkenntlich gemacht. Diese Einsprüche müssen erneut eingereicht werden: In der Vergangenheit bei Google eingegangene Widersprüche gegen die Aufnahme werden nicht erneut berücksichtigt.

Vor wenigen Tagen hatte Google die alten Aufnahmen aus seiner Street-View-Ansicht gelöscht, um den Upload der neuen Fotos vorzubereiten. Weil die für Street View genutzten Aufnahmen fast 15 Jahre in der Vergangenheit erstellt wurden, haben sich laut Google immer mehr User über Abweichungen von der Realität beschwert. Konkurrenz hat Googles Street View von Apple bekommen, dessen Dienst "Look Around" nicht nur aktuellere Panoramas zeigt, sondern in mehr deutschen Städten und Dörfern verfügbar ist.

