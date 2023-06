Google Street View: Durch Deutschland fahren nun Kamera-Autos

Google hat am heutigen Donnerstag damit begonnen, Autos mit Kameras durch deutsche Straßen fahren zu lassen und Aufnahmen zu machen. Wo die Autos unterwegs sein sollen, verrät das Unternehmen grob auf einer Website mit Abfragemöglichkeit. In den Dienst Street View sollen die Straßenansichten ab Mitte kommenden Monats eingepflegt werden. Teilweise wurden die Fotos dafür bereits im vergangenen Jahr aufgenommen.

Street View verknüpft aufgenommene Fotos zu einer navigierbaren Ansicht von Straßenzügen, auf den auch Häuser und Menschen zu sehen sein können. Alle erkannten Personen und Nummernschilder werden von Google unkenntlich gemacht. Wer außerdem nicht möchte, dass sein Haus in Street View zu sehen ist, kann bei Google Beschwerde einlegen – die Gebäude werden dann ebenfalls unkenntlich gemacht. Das müssen auch jene machen, die schon einmal von Google verlangt hatten, dass ihre Immobilie unkenntlich gemacht wird. Vorab sind Widersprüche in einem von Google bereitgestellten Web-Formular möglich.

Einspruch vorab möglich

Solche Datenschutzbedenken wurden massiv angebracht, nachdem Google seine Autos zuletzt 2008 und 2009 durch Deutschland fahren ließ. "Einige von euch können sich vielleicht noch an den Wirbel im Sommer 2010 erinnern, als wir Street View nach Deutschland gebracht haben", schreibt Google dazu duzend. "Wir entschieden uns damals, keine neuen Bilder für Deutschland auf Street View zu veröffentlichen, während wir überall sonst in Europa weiteres Bildmaterial hinzufügten und aktualisierten."

Bis heute ist Street View in Deutschland nur in den 20 größten Städten verfügbar: Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal. Diese Städte sollen zuerst erneuert werden, bevor "neue Bilder hinzugefügt" werden sollen, bestätigte Google heise online – also möglicherweise auch in anderen Städten, in denen Google Street View bislang nicht verfügbar ist. Konkurrent "Look Around" von Apple zeigt hingegen aktuellere Aufnahmen von mehr deutschen Örtlichkeiten.

(anw)