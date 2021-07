Google-Suche und YouTube kurbeln Alphabets Geschäft an

Google hat im vergangenen Quartal massiv von der wachsenden Online-Aktivität von Internetnutzern und Unternehmen profitiert. Der Umsatz der Konzernmutter Alphabet stieg im Jahresvergleich um 62 Prozent auf rund 61,9 Milliarden US-Dollar (52,4 Milliarden Euro). Beim Gewinn gab es einen Sprung von knapp 7 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor auf nun gut 18,5 Milliarden Dollar.

Nach wie vor ist Onlinewerbung in Googles Suchmaschine und anderen Bereichen die tragende Säule des Geschäfts. Googles Werbeerlöse insgesamt stiegen im zweiten Quartal um rund 69 Prozent auf gut 50,4 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Die Google-Suche ist verantwortlich für den größten Teil davon. Die Einnahmen durch "Google Search & other" stiegen von 21,3 im letzten Jahr auf zuletzt 35,8 Milliarden Dollar – ein Plus von 68 Prozent.

YouTube verdoppelt Werbeeinnahmen fast

Die Videoplattform YouTube steuerte 7 Milliarden Dollar bei. Nach 3,8 Milliarden Dollar vor einem Jahr ist das fast eine Verdopplung. Gleichzeitig sind es auch eine Milliarde mehr als im vorherigen Quartal. Außerdem erklärt das Unternehmen Googles Kurzvideodienst YouTube Shorts zum Erfolg. Der kürzlich auch in Deutschland gestartete TikTok-Klon erreicht mittlerweile täglich 15 Milliarden Aufrufe weltweit, nachdem es im März noch 6,5 Milliarden waren.

Der Umsatz mit Googles Cloud-Diensten stieg um mehr als die Hälfte auf 4,6 Milliarden Dollar. Dieser Konzernbereich ist immer noch nicht profitabel, aber im zweiten Quartal wurden die Verluste auf 591 Millionen Dollar reduziert. Im Vorquartal waren es noch 974 Millionen Dollar Cloud-Verlust.

Aktienkurs steigt leicht

Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Der Aktienkurs legte im nachbörslichen Handel zeitweise um zwei Prozent zu, hat mittlerweile aber wieder etwas nachgegeben. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich der Börsenkurs der Alphabet Inc. mehr als verdoppelt. (mit Material der dpa) /

