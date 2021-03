Google Travel: Suchmaschine extra für Hotels

Wer auf der Suche nach einem Hotel ist, braucht bald kaum mehr auf den einschlägigen Portalen zu suchen. Google übernimmt die Anzeige von Hotels samt Preisen und Echtzeit-Verfügbarkeiten nun für alle Anbieter – kostenlos, wenn diese es wollen. Google glaubt auch, dass der Dienst nach Corona wieder sehr gefragt sein werde.

Bisher hatte Google in der Suche bereits Partner-Hotels angezeigt. Gleich unter den Anzeigen der Mitbewerber booking.com und Trivago tauchen bei entsprechenden Schlagworten direkt die Angebote auf, die Google einem macht. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Daten und Personenanzahl auszuwählen, sowie nach bestimmten Kriterien zu filtern – etwa Bewertungen, Lage und Preis. Auch Google Maps ist eingebunden und zeigt den Standort der jeweiligen Hotels. Der Nutzer bekommt die Übersicht angezeigt, ohne dafür einem Link folgen zu müssen. Hotels müssen dafür, dass sie dort angezeigt werden, Google-Partner über den Bereich Hotel-Ads werden, also zahlen.

Google braucht Zugang und Informationen

Mit der neuen Seite google.com/travel ändert sich das, da alle Hotels und Anbieter weltweit kostenlos in die Liste aufgenommen werden können. "Wir haben gesehen, dass Nutzer die Buchungshilfe außerordentlich praktisch finden und Partner sie als wertvoll empfinden, um potenzielle Kunden zu gewinnen", schreibt Google im Blogbeitrag.

Um teilzunehmen, müssten bestehende Kunden von Google-Ads und Nutzer des Hotel-Preis-APIs nichts weiter tun. Wer neu dabei sein will, muss dies über einen eigenen Google-Hotel-Center-Account machen. Um in Echtzeit Preise und Verfügbarkeiten anzeigen zu können, wird Google vermutlich auch von ihnen den Zugang via API bekommen müssen. In den kommenden Monaten soll der Onboarding-Prozess für Hotelbetreiber vereinfacht werden, auch soll es möglich werden, ohne komplizierte technische Voraussetzungen die nötigen Informationen an Google weiterzugeben.

Google möchte es Unternehmen leicht machen, mit Kunden in Kontakt zu stehen – so könne jeder Nutzer alle ihm potenziell zur Verfügung stehenden Angebote sehen. Ähnliche Wege ist Google bereits mit seinen Flug-Listen und den Shopping-Seiten gegangen. In beiden Fällen können Anbieter ihre Dienste dort kostenlos anzeigen. Wie das Ranking der Ergebnisse bei Shopping, Flügen und Hotels zustande kommt, verrät Google nicht. Google Shopping sorgte bereits für eine Rekordstrafe – wegen der Benachteiligung von Konkurrenten, nämlich anderen Shopping-Vergleichsdiensten. Diese beschweren sich nach wie vor, dass Google sich nicht gebessert hätte.

