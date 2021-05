Google Workspace: Spammer mit wenigen Klicks rausschmeißen

Drei neue Sicherheitsfunktionen führt Google für seinen Workspace ein. Letzterer bündelt für Unternehmen viele Dienste wie Gmail, Docs, Meet oder Calendar, vergleichbar mit Microsoft 365. Zentrale Neuerung ist, dass das Alert Center nun VirusTotal integriert. Die Software baut auf den bereits existierenden Security-Informationen auf und vergleicht sie mit bestehenden Daten zu Bedrohungen.

Im Alert Center bietet VirusTotal weitere Informationen zu etwaigen Bedrohungen – noch mehr Details erhalten zahlende Kunden. (Bild: Google)

Administratoren sollen so direkt tiefergehende Informationen zu einem etwaigen Angriff erhalten. Google weist explizit darauf hin, dass VirusTotal standardmäßig nicht selbst nach Bedrohungen sucht oder vor diesen warnt. Ausschließlich wenn zusätzliche Auskünfte zu einem Alarm angefordert werden, überträgt Google Kundendaten an den Anbieter. Nutzer mit einer bestehen VirusTotal-Lizenz können diese in Workspace aktivieren und stets detailliertere Informationen erhalten.

Unerwünschte Nutzer aussperren

Außerdem lassen sich nun spezifische Anwender in Drive blockieren. So können Dritte zum Beispiel keinen Spam mehr schicken, auch können Nutzer alle zugehörigen Dateien und Verzeichnisse auf einmal löschen und etwaige Zugriffsberechtigungen auf geteilte Dokumente entziehen.

Des Weiteren erhalten Administratoren die Option, jeglichen Zugriff über die OAuth-2.0-API zu unterbinden. Auf diese Weise können Nutzer nicht mehr ihr Google-Firmenkonto zur Authentifizierung bei Drittanbietern heranziehen. Neu ist auch der kontextsensitiver Zugriff: So können Verantwortliche beliebige Attribute definieren – zum Beispiel Nutzeridentität, Standort des Endgeräts, sein Sicherheitsstatus, IP-Adressen – und einen Zugriff auf ihrer Basis zulassen.

Alle neuen Security-Funktionen für Workspace hat Google auf seiner Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt. Alle Informationen hierzu finden sich im zugehörigen Blogeintrag. Gleichzeitig erhält Workspace ein neues Videochat-Feature namens Smart Canvas.

(fo)