Google Workspace: "Time Insights" zeigt, wie viel Zeit Nutzer in Meetings hängen

Für alle Nutzer von Google Workspace gibt es jetzt die neue Funktion "Time Insights". Sie ist in den Google-Kalender integriert und ermöglicht den Nutzern, Termine mit Hashtags zu versehen. Dadurch erhalten sie einen analytischen Überblick über die vergangene und zukünftige Arbeitszeit. Außerdem verfügt Time Insights laut Google über eine Möglichkeit zur Zeiterfassung.

Mehr Kontrolle über Arbeitszeit

Workspace ist ein Paket mit allen Kommunikations- und Kollaborationsdiensten von Google, das die Produktivität steigern soll. Darunter fällt neben Gmail, Meet und weiteren Anwendungen auch eine Kalenderfunktion, die jetzt zusätzlich ein Zeitanalyse-Tool umfasst. Mit der neuen Erweiterung will Google das Arbeitszeit-Management erleichtern. Viele Menschen hätten durch die Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld und den ständigen Video-Meetings nämlich das Gefühl, die Kontrolle über ihre Arbeitszeit zu verlieren, erklärt Google in einem Blog-Eintrag.

Kalenderansicht für Time Insights (Bild: Google)

Nutzer können ihre Termine in Besprechungen und in Meetings mit einem passenden Hashtag versehen, etwa #meeting oder #email. Die Dauer der so markierten Ereignisse können auch mit einer Stempeluhr durch einen Klick auf Start oder Stop erfasst werden. Damit will Google einen Überblick über besonders besprechungsintensive Tage ermöglichen.

Informationen für andere nicht sichtbar

Außerdem soll die Funktion anzeigen, mit welchen Kollegen man in den meisten Besprechungen war: Sobald Nutzer mit dem Mauszeiger über die entsprechende Person hovert, werden alle Termine hervorgehoben, an denen man gemeinsam teilgenommen hat. Die jeweils vom Anwender eingetragenen Informationen sollen anderen Personen verborgen bleiben. Mit Google Sheets lassen sich, je nach Projekt, auch detaillierte Zeitübersichten erstellen.

Das neue Add-on ist in den Standardeinstellungen im Kalender für Googles Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus und Nonprofits integriert. Nur Administratoren der jeweiligen Workspace-Instanz können die Erweiterung Time Insights ausschalten; Endnutzer können sie aber in der rechten Leiste mit einem Klick ausblenden.

(mack)